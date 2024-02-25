Бывший курганский зек получит 50 тысяч за незаконное помещение в ШИЗО

Курганец получит компенсацию за содержание в ШИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мужчина, отбывший наказание в курганской колонии, обратился с иском к ФСИН. Он требовал выплаты компенсации за незаконное помещение в штрафной изолятор. Суд постановил выплатить истцу 50 тысяч рублей, информирует система ГАС «Правосудие».

«В результате проведенной проверки постановления врио начальника ИК-1 <…> строгие условия отбывания наказания признаны незаконными, <…> осужденный Г. в штрафном изоляторе ИК-1 содержался незаконно», — информируют материалы курганского облсуда. За полученные нравственные страдания в результате незаконной дисциплинарной ответственности суд постановил выплатить бывшему осужденному компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Мужчина попал в штрафной изолятор в мае 2017 года. Такое наказание ему вынесли за то, что он находился у КПП без кепки. Спустя несколько дней его обнаружили в камере спящим, после чего он был определен в злостные нарушители режима. Осужденный подал жалобу на решение тюремщиков. Проведенная прокуратурой проверка признала наложение санкций на зека незаконным.

После освобождения из колонии мужчина подал иск к исполнительной системе на 1,2 млн рублей. Суд сократил размер требований до 5 000 рублей. Апелляционное решение постановило увеличить сумму морального ущерба до 50 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец получил полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Мужчина был фигурантом уголовного дела о разглашении семейной тайны, которое впоследствии было закрыто. Он обратился с иском к следственным органам в суд, и его требования были частично удовлетворены.