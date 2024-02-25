25 февраля 2024

Бывший курганский зек получит 50 тысяч за незаконное помещение в ШИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Курганец получит компенсацию за содержание в ШИЗО Фото:

Мужчина, отбывший наказание в курганской колонии, обратился с иском к ФСИН. Он требовал выплаты компенсации за незаконное помещение в штрафной изолятор. Суд постановил выплатить истцу 50 тысяч рублей, информирует система ГАС «Правосудие».

«В результате проведенной проверки постановления врио начальника ИК-1 <…> строгие условия отбывания наказания признаны незаконными, <…> осужденный Г. в штрафном изоляторе ИК-1 содержался незаконно», — информируют материалы курганского облсуда. За полученные нравственные страдания в результате незаконной дисциплинарной ответственности суд постановил выплатить бывшему осужденному компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Мужчина попал в штрафной изолятор в мае 2017 года. Такое наказание ему вынесли за то, что он находился у КПП без кепки. Спустя несколько дней его обнаружили в камере спящим, после чего он был определен в злостные нарушители режима. Осужденный подал жалобу на решение тюремщиков. Проведенная прокуратурой проверка признала наложение санкций на зека незаконным.

После освобождения из колонии мужчина подал иск к исполнительной системе на 1,2 млн рублей. Суд сократил размер требований до 5 000 рублей. Апелляционное решение постановило увеличить сумму морального ущерба до 50 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец получил полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Мужчина был фигурантом уголовного дела о разглашении семейной тайны, которое впоследствии было закрыто. Он обратился с иском к следственным органам в суд, и его требования были частично удовлетворены.

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Мужчина, отбывший наказание в курганской колонии, обратился с иском к ФСИН. Он требовал выплаты компенсации за незаконное помещение в штрафной изолятор. Суд постановил выплатить истцу 50 тысяч рублей, информирует система ГАС «Правосудие». «В результате проведенной проверки постановления врио начальника ИК-1 <…> строгие условия отбывания наказания признаны незаконными, <…> осужденный Г. в штрафном изоляторе ИК-1 содержался незаконно», — информируют материалы курганского облсуда. За полученные нравственные страдания в результате незаконной дисциплинарной ответственности суд постановил выплатить бывшему осужденному компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Мужчина попал в штрафной изолятор в мае 2017 года. Такое наказание ему вынесли за то, что он находился у КПП без кепки. Спустя несколько дней его обнаружили в камере спящим, после чего он был определен в злостные нарушители режима. Осужденный подал жалобу на решение тюремщиков. Проведенная прокуратурой проверка признала наложение санкций на зека незаконным. После освобождения из колонии мужчина подал иск к исполнительной системе на 1,2 млн рублей. Суд сократил размер требований до 5 000 рублей. Апелляционное решение постановило увеличить сумму морального ущерба до 50 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что курганец получил полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Мужчина был фигурантом уголовного дела о разглашении семейной тайны, которое впоследствии было закрыто. Он обратился с иском к следственным органам в суд, и его требования были частично удовлетворены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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