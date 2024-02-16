Курганец получит полмиллиона за то, что незаконно находился под следствием

Курганец отсудил 500 тысяч за незаконное уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд частично удовлетворил иск горожанина к Минфину РФ в лице следственных органов. За незаконное уголовное преследование мужчина получит 500 тысяч рублей, сообщает сайт горсуда.

«Суд… исковые требования удовлетворил частично. За счет казны РФ в пользу М. в счет будет взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей», — передает пресс-служба суда. Иск о взыскании компенсации морального вреда подавался за совершенные незаконные действия СУ СК России по Курганской области.

В своем заявлении мужчина просил выплатить ему пять миллионов. Он утверждал, что в 2018 году в его отношении незаконно возбудили уголовное дело о разглашении сведений о частной жизни. Затем дело закрыли.

Суд частично удовлетворил требования бывшего подозреваемого. Его требования были сокращены в десять раз.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился полумиллионной выплаты от работодателя. Мужчина получил травму в ДТП на вахте и отсудил 500 тысяч за то, что ему не оказали помощь вовремя.