Курганец получит полмиллиона за то, что незаконно находился под следствием

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Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
Курганец отсудил 500 тысяч за незаконное уголовное дело Фото:

Курганский городской суд частично удовлетворил иск горожанина к Минфину РФ в лице следственных органов. За незаконное уголовное преследование мужчина получит 500 тысяч рублей, сообщает сайт горсуда.

«Суд… исковые требования удовлетворил частично. За счет казны РФ в пользу М. в счет будет взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей», — передает пресс-служба суда. Иск о взыскании компенсации морального вреда подавался за совершенные незаконные действия СУ СК России по Курганской области.

В своем заявлении мужчина просил выплатить ему пять миллионов. Он утверждал, что в 2018 году в его отношении незаконно возбудили уголовное дело о разглашении сведений о частной жизни. Затем дело закрыли.

Суд частично удовлетворил требования бывшего подозреваемого. Его требования были сокращены в десять раз.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился полумиллионной выплаты от работодателя. Мужчина получил травму в ДТП на вахте и отсудил 500 тысяч за то, что ему не оказали помощь вовремя.

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Курганский городской суд частично удовлетворил иск горожанина к Минфину РФ в лице следственных органов. За незаконное уголовное преследование мужчина получит 500 тысяч рублей, сообщает сайт горсуда. «Суд… исковые требования удовлетворил частично. За счет казны РФ в пользу М. в счет будет взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей», — передает пресс-служба суда. Иск о взыскании компенсации морального вреда подавался за совершенные незаконные действия СУ СК России по Курганской области. В своем заявлении мужчина просил выплатить ему пять миллионов. Он утверждал, что в 2018 году в его отношении незаконно возбудили уголовное дело о разглашении сведений о частной жизни. Затем дело закрыли. Суд частично удовлетворил требования бывшего подозреваемого. Его требования были сокращены в десять раз. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился полумиллионной выплаты от работодателя. Мужчина получил травму в ДТП на вахте и отсудил 500 тысяч за то, что ему не оказали помощь вовремя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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