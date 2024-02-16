Курганец получит полмиллиона за то, что незаконно находился под следствием

Курганский городской суд частично удовлетворил иск горожанина к Минфину РФ в лице следственных органов. За незаконное уголовное преследование мужчина получит 500 тысяч рублей, сообщает сайт горсуда.
«Суд… исковые требования удовлетворил частично. За счет казны РФ в пользу М. в счет будет взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей», — передает пресс-служба суда. Иск о взыскании компенсации морального вреда подавался за совершенные незаконные действия СУ СК России по Курганской области.
В своем заявлении мужчина просил выплатить ему пять миллионов. Он утверждал, что в 2018 году в его отношении незаконно возбудили уголовное дело о разглашении сведений о частной жизни. Затем дело закрыли.
Суд частично удовлетворил требования бывшего подозреваемого. Его требования были сокращены в десять раз.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области добился полумиллионной выплаты от работодателя. Мужчина получил травму в ДТП на вахте и отсудил 500 тысяч за то, что ему не оказали помощь вовремя.
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