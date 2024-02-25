Оператор дронов Портной из Кургана вытащил на себе раненых бойцов в Авдеевке. Видео

26 февраля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Курганский оператор дронов спасал раненых сослуживцев через «авдеевскую трубу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский оператор дронов с позывным Портной на себе вытащил многих сослуживцев через подземную трубу длиной четыре километра в Авдеевке. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область». «Военнослужащий с позывным Портной раньше работал оператором на телевидении, а сейчас — оператор БПЛА на Авдеевском направлении. Сослуживцы рассказывают, что он вытащил на себе много бойцов в трубе, высота которой около полутора метров, а длина четыре километра», — сообщили в Народном фронте. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы трое суток поставляли боеприпасы по подземной трубе в зоне СВО. Также военные через 4-километровую «артерию» эвакуировали раненых. Взятие Авдеевки бойцы праздновали прямо в трубе.

Курганский оператор дронов с позывным Портной на себе вытащил многих сослуживцев через подземную трубу длиной четыре километра в Авдеевке. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область». «Военнослужащий с позывным Портной раньше работал оператором на телевидении, а сейчас — оператор БПЛА на Авдеевском направлении. Сослуживцы рассказывают, что он вытащил на себе много бойцов в трубе, высота которой около полутора метров, а длина четыре километра», — сообщили в Народном фронте. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы трое суток поставляли боеприпасы по подземной трубе в зоне СВО. Также военные через 4-километровую «артерию» эвакуировали раненых. Взятие Авдеевки бойцы праздновали прямо в трубе.