Курганский оператор дронов с позывным Портной на себе вытащил многих сослуживцев через подземную трубу длиной четыре километра в Авдеевке. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область».
«Военнослужащий с позывным Портной раньше работал оператором на телевидении, а сейчас — оператор БПЛА на Авдеевском направлении. Сослуживцы рассказывают, что он вытащил на себе много бойцов в трубе, высота которой около полутора метров, а длина четыре километра», — сообщили в Народном фронте.
Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы трое суток поставляли боеприпасы по подземной трубе в зоне СВО. Также военные через 4-километровую «артерию» эвакуировали раненых. Взятие Авдеевки бойцы праздновали прямо в трубе.
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