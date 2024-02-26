В Тюмени в районе Матмасс эвакуировали жителей многоэтажки

Причиной эвакуации стал пожар на третьем этаже дома
В Тюмени эвакуировали жителей из-за пожара в многоэтажке на улице 30 лет Победы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Причиной эвакуации стал пожар на третьем этаже дома.
«В ходе проведения разведки было установлено, что на третьем этаже дома горел матрас. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены пять человек, двадцать эвакуированы», — сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте работали пять единиц техники и 19 специалистов. Возгорание потушили, пострадавшие отсутствуют.
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