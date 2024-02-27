США отказались отправлять войска на Украину

27 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

США не будут направлять свои войска на Украину, заявила Эдриен Уотсон Фото: miliman/pickupimage.com США не будут направлять свои войска на Украину. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Свое заявление он сделал на фоне предложения президента Франции Эммануэля Макрона направить войска на Украину странами НАТО. «США не будут отправлять войска на Украину», — заявила Эдриен Уотсон. Ее слова передает РИА Новости. Ранее Эммануэль Макрон во время встречи с партнерами НАТО и ЕС в Париже заявил, что необходимо направить свои войска на Украину. По итогу большинство мировых лидеров выступили против этой инициативы, объявив, что не будут отправлять свои военных в зону спецоперации РФ.

США не будут направлять свои войска на Украину. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Свое заявление он сделал на фоне предложения президента Франции Эммануэля Макрона направить войска на Украину странами НАТО. «США не будут отправлять войска на Украину», — заявила Эдриен Уотсон. Ее слова передает РИА Новости. Ранее Эммануэль Макрон во время встречи с партнерами НАТО и ЕС в Париже заявил, что необходимо направить свои войска на Украину. По итогу большинство мировых лидеров выступили против этой инициативы, объявив, что не будут отправлять свои военных в зону спецоперации РФ.