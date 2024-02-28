28 февраля 2024

В Надыме сварщик травмировал голову при взрыве бочки из-за халатности руководства

Прокуратура наказала ООО «Уренгойдорстрой» за травму рабочего в Надыме
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме рабочий получил тяжелую травму головы при взрыве бочки из-под горючего (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) рабочий ООО «Уренгойдорстрой» получил тяжелую травму головы при взрыве бочки, которую должен был разрезать. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, происшествие произошло из-за нарушения техники безопасности со стороны руководства, считает окружная прокуратура.

«В Надыме 24 ноября 2023 года электросварщик получил задание разрезать бочки, в которых хранились горюче-смазочные материалы. Когда рабочий направил резак на бочку, из-за паров бензина она взорвалась. Работник „Уренгойдорстрой“ получил травму головы, которая расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Надымская городская прокуратура проверила исполнение законодательства об охране труда со стороны должностных лиц предприятия, в ходе которой установлено, что ответственные за выполнение работ не оформили наряд-допуск к работам повышенной опасности и не провели целевой инструктаж. По ее результатам, опубликованным на официальном сайте надзорного ведомства, руководителю организации внесено представление, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, еще трое были оштрафованы на 68 тысяч рублей. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.

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В Надыме (ЯНАО) рабочий ООО «Уренгойдорстрой» получил тяжелую травму головы при взрыве бочки, которую должен был разрезать. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, происшествие произошло из-за нарушения техники безопасности со стороны руководства, считает окружная прокуратура. «В Надыме 24 ноября 2023 года электросварщик получил задание разрезать бочки, в которых хранились горюче-смазочные материалы. Когда рабочий направил резак на бочку, из-за паров бензина она взорвалась. Работник „Уренгойдорстрой“ получил травму головы, которая расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Надымская городская прокуратура проверила исполнение законодательства об охране труда со стороны должностных лиц предприятия, в ходе которой установлено, что ответственные за выполнение работ не оформили наряд-допуск к работам повышенной опасности и не провели целевой инструктаж. По ее результатам, опубликованным на официальном сайте надзорного ведомства, руководителю организации внесено представление, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, еще трое были оштрафованы на 68 тысяч рублей. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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