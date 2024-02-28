28 февраля 2024

В столице ЯНАО разобрали елку у дома правительства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал-Ири, елка, новый год
Жители столицы Ямала попрощались с зимой Фото:

В Салехарде рабочие разобрали елку у дома правительства. Жители столицы Ямала попрощались с зимой, сообщает telegram-канал Сергея Токарева «Ямал Здоров».

«Так провожают зиму в Салехарде. А вы уже разобрали свою елку? Весна же послезавтра», — говорится в сообщении. На видео рабочие разбирают еловые ветви с макушки металлического каркаса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) из-за непогоды упали новогодняя елка и светофор. Очевидцы прислали фото упавшей новогодней фигуры.

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В Салехарде рабочие разобрали елку у дома правительства. Жители столицы Ямала попрощались с зимой, сообщает telegram-канал Сергея Токарева «Ямал Здоров». «Так провожают зиму в Салехарде. А вы уже разобрали свою елку? Весна же послезавтра», — говорится в сообщении. На видео рабочие разбирают еловые ветви с макушки металлического каркаса. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) из-за непогоды упали новогодняя елка и светофор. Очевидцы прислали фото упавшей новогодней фигуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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