Жители столицы Ямала попрощались с зимой
В Салехарде рабочие разобрали елку у дома правительства. Жители столицы Ямала попрощались с зимой, сообщает telegram-канал Сергея Токарева «Ямал Здоров».
«Так провожают зиму в Салехарде. А вы уже разобрали свою елку? Весна же послезавтра», — говорится в сообщении. На видео рабочие разбирают еловые ветви с макушки металлического каркаса.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) из-за непогоды упали новогодняя елка и светофор. Очевидцы прислали фото упавшей новогодней фигуры.
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