В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры
В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ямал Экология» опубликовал видеоролик с горящей площадкой.
«В Салехарде полиция ищет вандалов, которые около двух часов ночи подожгли контейнерную площадку. У нас к этим ребятам только один вопрос: зачем?» — задаются вопросом авторы ролика в своем telegram-канале. Поджог совершен на территории, близкой к жилым зданиям.
Ранее URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина.
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