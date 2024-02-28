28 февраля 2024

В столице ЯНАО полиция ищет поджигателей мусорных контейнеров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, полицейские, силовики, зима, нижний тагил, рейд, чп, полиция, ночь, патрулирование, инцидент
В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры Фото:

В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ямал Экология» опубликовал видеоролик с горящей площадкой.

«В Салехарде полиция ищет вандалов, которые около двух часов ночи подожгли контейнерную площадку. У нас к этим ребятам только один вопрос: зачем?» — задаются вопросом авторы ролика в своем telegram-канале. Поджог совершен на территории, близкой к жилым зданиям.

Ранее URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина.

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В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ямал Экология» опубликовал видеоролик с горящей площадкой. «В Салехарде полиция ищет вандалов, которые около двух часов ночи подожгли контейнерную площадку. У нас к этим ребятам только один вопрос: зачем?» — задаются вопросом авторы ролика в своем telegram-канале. Поджог совершен на территории, близкой к жилым зданиям. Ранее URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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