В столице ЯНАО полиция ищет поджигателей мусорных контейнеров. Видео

29 февраля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ямал Экология» опубликовал видеоролик с горящей площадкой. «В Салехарде полиция ищет вандалов, которые около двух часов ночи подожгли контейнерную площадку. У нас к этим ребятам только один вопрос: зачем?» — задаются вопросом авторы ролика в своем telegram-канале. Поджог совершен на территории, близкой к жилым зданиям. Ранее URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина.

В Салехарде полиция ищет вандалов, поджегших мусорные контейнеры. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ямал Экология» опубликовал видеоролик с горящей площадкой. «В Салехарде полиция ищет вандалов, которые около двух часов ночи подожгли контейнерную площадку. У нас к этим ребятам только один вопрос: зачем?» — задаются вопросом авторы ролика в своем telegram-канале. Поджог совершен на территории, близкой к жилым зданиям. Ранее URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района (ЯНАО), который из-за чувства мести устроил пожар в модульном деревянном доме. Погиб 20-летний мужчина.