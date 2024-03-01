В Тюменской области появился новый объект культурного наследия

Поселение Гатиловский Яр 3 в Уватском районе Тюменской области в феврале 2024 года внесли в перечень объектов культурного наследия как памятник археологии. Об этом в соцсети сообщил областной профильный комитет.
«В феврале в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом Комитета включен очередной памятник археологии — „Гатиловский Яр 3, поселение“. Выявленный памятник географически расположен в Уватском районе», — сообщается в telegram-канале областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.
Исторический период возникновения памятника охватывает Средневековье, а также период с XVIII века по первую четверть XX века. В нем обнаружены частично или полностью скрытые в земле следы существования человека в прошлых эпохах.
Ранее памятник архитектуры и объект культурного наследия «Дом A.A. Благинина» был выставлен на продажу в Тюмени. Собственник хочет выручить за него 15,9 миллиона рублей. До Октябрьской революции дом принадлежал владельцу типографии и издателю Александру Благинину.
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