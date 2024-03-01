01 марта 2024

В Тюменской области появился новый объект культурного наследия

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, деревянный дом, деревня, дача, село, забор, окно
Поселение стало памятником археологии в феврале 2024 года Фото:

Поселение Гатиловский Яр 3 в Уватском районе Тюменской области в феврале 2024 года внесли в перечень объектов культурного наследия как памятник археологии. Об этом в соцсети сообщил областной профильный комитет.

«В феврале в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом Комитета включен очередной памятник археологии — „Гатиловский Яр 3, поселение“. Выявленный памятник географически расположен в Уватском районе», — сообщается в telegram-канале областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Исторический период возникновения памятника охватывает Средневековье, а также период с XVIII века по первую четверть XX века. В нем обнаружены частично или полностью скрытые в земле следы существования человека в прошлых эпохах.

Ранее памятник архитектуры и объект культурного наследия «Дом A.A. Благинина» был выставлен на продажу в Тюмени. Собственник хочет выручить за него 15,9 миллиона рублей. До Октябрьской революции дом принадлежал владельцу типографии и издателю Александру Благинину.

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Поселение Гатиловский Яр 3 в Уватском районе Тюменской области в феврале 2024 года внесли в перечень объектов культурного наследия как памятник археологии. Об этом в соцсети сообщил областной профильный комитет. «В феврале в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом Комитета включен очередной памятник археологии — „Гатиловский Яр 3, поселение“. Выявленный памятник географически расположен в Уватском районе», — сообщается в telegram-канале областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Исторический период возникновения памятника охватывает Средневековье, а также период с XVIII века по первую четверть XX века. В нем обнаружены частично или полностью скрытые в земле следы существования человека в прошлых эпохах. Ранее памятник архитектуры и объект культурного наследия «Дом A.A. Благинина» был выставлен на продажу в Тюмени. Собственник хочет выручить за него 15,9 миллиона рублей. До Октябрьской революции дом принадлежал владельцу типографии и издателю Александру Благинину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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