В Тюмень сутки не может прилететь рейс из ХМАО

Рейс откладывается по причине позднего прибытия борта
В Тюмень на сутки задерживается прилет рейса из Нягани. Информация об этом указана на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию: 28 ноября в 18:15. Расчетное время: 29 ноября в 14:20», — такая информация указано на онлайн-табло тюменского аэропорта.
В справочной службе сообщили, что причиной задержки рейса стало позднее прибытие борта. В компанию- перевозчика направлен письменный запрос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.