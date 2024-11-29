В Тюмень сутки не может прилететь рейс из ХМАО

В Тюмень на сутки задержан рейс из Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс откладывается по причине позднего прибытия борта
Рейс откладывается по причине позднего прибытия борта Фото:

В Тюмень на сутки задерживается прилет рейса из Нягани. Информация об этом указана на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию: 28 ноября в 18:15. Расчетное время: 29 ноября в 14:20», — такая информация указано на онлайн-табло тюменского аэропорта.

В справочной службе сообщили, что причиной задержки рейса стало позднее прибытие борта. В компанию- перевозчика направлен письменный запрос. 

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В Тюмень на сутки задерживается прилет рейса из Нягани. Информация об этом указана на сайте аэропорта Рощино. «Рейс Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию: 28 ноября в 18:15. Расчетное время: 29 ноября в 14:20», — такая информация указано на онлайн-табло тюменского аэропорта. В справочной службе сообщили, что причиной задержки рейса стало позднее прибытие борта. В компанию- перевозчика направлен письменный запрос. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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