Ушла из жизни народная артистка РФ Галина Мидзяева

29 ноября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

В коллективе она пользовалась уважением, ее любили как коллеги по цеху, так и зрители Фото: Русский драматический театр (Уфа)/https://t.me/rusdram_ufa/1357 Ушла из жизни народная артистка Российской Федерации Галина Мидзяева. Ей было 84 года. Об этом сообщили на портале Министерства культуры Республики Башкортостан. «Только за последние годы она сыграла целую галерею ролей, которые утвердили ее мощный реалистический талант, незаурядную личность и твердую гражданскую позицию», — говорится в сообщении Минкульта. Отмечаются многие заслуги Мидзяевой. Так, с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Михаилом Рабиновичем она выпустила три актерских курса в Уфимском государственном институте искусств. Более 40 лет артистка проработала в драматическом театре, сыграв почти 150 выдающихся ролей. Внесла огромный вклад в развитие театрального искусства, была примером для молодых коллег. Всегда принимала активное участие в общественной жизни театра и города, несколько лет являясь членом президентского совета Республики Башкортостан. За свои заслуги Мидзяева сначала получила статус заслуженной артистки Башкортостана, позже — СССР. А в 1995 году удостоилась звания народной артистки Российской Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушла из жизни народная артистка Российской Федерации Галина Мидзяева. Ей было 84 года. Об этом сообщили на портале Министерства культуры Республики Башкортостан. «Только за последние годы она сыграла целую галерею ролей, которые утвердили ее мощный реалистический талант, незаурядную личность и твердую гражданскую позицию», — говорится в сообщении Минкульта. Отмечаются многие заслуги Мидзяевой. Так, с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Михаилом Рабиновичем она выпустила три актерских курса в Уфимском государственном институте искусств. Более 40 лет артистка проработала в драматическом театре, сыграв почти 150 выдающихся ролей. Внесла огромный вклад в развитие театрального искусства, была примером для молодых коллег. Всегда принимала активное участие в общественной жизни театра и города, несколько лет являясь членом президентского совета Республики Башкортостан. За свои заслуги Мидзяева сначала получила статус заслуженной артистки Башкортостана, позже — СССР. А в 1995 году удостоилась звания народной артистки Российской Федерации.