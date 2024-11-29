Тюменец, пытавшийся зарезать бывшую девушку и ее мать в ЯНАО, отправится в колонию

Житель Тюменской области признан судом Ноябрьска (ЯНАО) виновным в нападении на мать и дочь, которых попытался заколоть августе в их собственной квартире. Мужчина приревновал сожительницу, и теперь девять лет проведет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Прокурор Ноябрьска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на убийство и незаконном проникновении в квартиру», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.
По информации следователей СУ СКР по ЯНАО, которые вели расследование уголовного дела, 23 августа житель Тюменской области из чувства ревности проник в квартиру бывшей сожительницы и ударил ее ножом. На крики выбежала мать женщины и оказала преступнику активное сопротивление, но и сама не избежала ножевых ранений. В момент совершения деяния, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд, с учетом мнения гособвинителя, назначил ему наказание в виде девяти лет одного месяца лишения свободы, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.