Кадыров опубликовал фото Путина на троне и написал пару слов о России

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Кадыров опубликовал изображение Владимира Путина на троне
Кадыров опубликовал изображение Владимира Путина на троне Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем telegram-канале изображение президента России Владимира Путина. На нем он представлен восседающим на троне.

«Россия — мощь!!!», — написал Кадыров в посте с изображением. На картинке президент облачен в форму с медалями и эполетами, что придает ему внушительный вид.

Судя по всему, изображение было создано с помощью нейросети. На нем Владимир Путин изображен на фоне ущелья и огня, а его одежда оригинально сочетает элементы европейской и восточной культур.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем telegram-канале изображение президента России Владимира Путина. На нем он представлен восседающим на троне. «Россия — мощь!!!», — написал Кадыров в посте с изображением. На картинке президент облачен в форму с медалями и эполетами, что придает ему внушительный вид. Судя по всему, изображение было создано с помощью нейросети. На нем Владимир Путин изображен на фоне ущелья и огня, а его одежда оригинально сочетает элементы европейской и восточной культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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