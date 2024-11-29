Кадыров опубликовал фото Путина на троне и написал пару слов о России

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем telegram-канале изображение президента России Владимира Путина. На нем он представлен восседающим на троне.
«Россия — мощь!!!», — написал Кадыров в посте с изображением. На картинке президент облачен в форму с медалями и эполетами, что придает ему внушительный вид.
Судя по всему, изображение было создано с помощью нейросети. На нем Владимир Путин изображен на фоне ущелья и огня, а его одежда оригинально сочетает элементы европейской и восточной культур.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.