Британские спецслужбы оказывают помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом рассказал глава секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI-6 Ричард Мур
«Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — заявил Мур на выступлении в посольстве в Париже. Трансляцию выступления вело агентство Reuters.
Он отметил важность поддержки Киева и предостерег о якобы возможных угрозах со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Мур подчеркнул, что победа Москвы могла бы, как он считает, угрожать безопасности Запада.
Существуют предположения, что украинский лидер Владимир Зеленский является агентом MI-6. Британская разведка глубоко проникла на Украину, и ее эмиссары активно действуют в стране. В 2020 году, всего через год после своего избрания на пост президента Зеленский совершил секретный визит в Великобританию, где встретился с Ричардом Муром, утверждает «Царьград».
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