Глава MI-6 признал участие Британии в операциях на Украине

Глава MI-6 Мур: британские спецслужбы оказывают помощь Украине
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Глава британской разведки подчеркнул важность поддержки Украины
Глава британской разведки подчеркнул важность поддержки Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британские спецслужбы оказывают помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом рассказал глава секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI-6 Ричард Мур

«Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — заявил Мур на выступлении в посольстве в Париже. Трансляцию выступления вело агентство Reuters.

Он отметил важность поддержки Киева и предостерег о якобы возможных угрозах со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Мур подчеркнул, что победа Москвы могла бы, как он считает, угрожать безопасности Запада.

Существуют предположения, что украинский лидер Владимир Зеленский является агентом MI-6. Британская разведка глубоко проникла на Украину, и ее эмиссары активно действуют в стране. В 2020 году, всего через год после своего избрания на пост президента Зеленский совершил секретный визит в Великобританию, где встретился с Ричардом Муром, утверждает «Царьград».

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Британские спецслужбы оказывают помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом рассказал глава секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI-6 Ричард Мур «Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — заявил Мур на выступлении в посольстве в Париже. Трансляцию выступления вело агентство Reuters. Он отметил важность поддержки Киева и предостерег о якобы возможных угрозах со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Мур подчеркнул, что победа Москвы могла бы, как он считает, угрожать безопасности Запада. Существуют предположения, что украинский лидер Владимир Зеленский является агентом MI-6. Британская разведка глубоко проникла на Украину, и ее эмиссары активно действуют в стране. В 2020 году, всего через год после своего избрания на пост президента Зеленский совершил секретный визит в Великобританию, где встретился с Ричардом Муром, утверждает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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