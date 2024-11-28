Тюменскую проводницу осудят за кражу у несовершеннолетней пассажирки из ЯНАО

В Ноябрьске будут судить проводницу поезда, которую подозревают в краже дорогостоящих наушников у 16-летней пассажирки. Сотрудница нашла наушники в вагоне и решила оставить их себе, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
«При осмотре купе полицейские обнаружили в кармане плаща 21-летней проводницы из Тюменской области забытые наушники заявительницы. На месте железнодорожница дала признательные показания и пояснила, что нашла кейс с наушниками на полу вагона, когда наводила порядок», — рассказали на сайте управления на транспорте.
16-летняя жительница ЯНАО следовала на поезде из Тюмени в Пурпе. Пропажу наушников она заметила только дома. Девушка узнала, когда поезд поедет обратно и обратилась к работникам с просьбой поискать утерянные наушники. Их не нашли и жительница ЯНАО обратилась в полицию.
Полицейские изъяли наушники и вернули их владелице. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Его с обвинительным приговором передали в Новоуренгойский городской суд для принятия решения.
Ранее URA.RU сообщало, что у вахтовика похитили сумку с деньгами в поезде «Новый Уренгой-Уфа». Пропажу он обнаружил во время стоянки в Сургуте, а к полицейским обратился на станции в Тюмени.
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