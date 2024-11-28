28 ноября 2024

Тюменцы ставят рекорд по неуплате ипотеки

Тюменская область вошла в топ-5 регионов с долгами граждан по ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы не доплатили банкам 242 миллиона рублей за ипотеку
Тюменцы не доплатили банкам 242 миллиона рублей за ипотеку Фото:

Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов страны с наибольшими долгами по ипотеке. Данные об этом предоставили специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

«На 1 октября 2025 года долг тюменцев по ипотеке составил 242 миллиона рублей. Прирост задолженности за последние 12 месяцев составил 105%», — говорится в исследовании.

Возглавили рейтинг Краснодарский край (1,2 млрд), Москва (1,06 млрд), Московская область (600 млн) и Санкт-Петербург (597 млн). Тюменская область единственная из регионов УрФО вошла в этот рейтинг.

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Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов страны с наибольшими долгами по ипотеке. Данные об этом предоставили специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант». «На 1 октября 2025 года долг тюменцев по ипотеке составил 242 миллиона рублей. Прирост задолженности за последние 12 месяцев составил 105%», — говорится в исследовании. Возглавили рейтинг Краснодарский край (1,2 млрд), Москва (1,06 млрд), Московская область (600 млн) и Санкт-Петербург (597 млн). Тюменская область единственная из регионов УрФО вошла в этот рейтинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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