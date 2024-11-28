Тюменцы ставят рекорд по неуплате ипотеки

Тюменцы не доплатили банкам 242 миллиона рублей за ипотеку
Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов страны с наибольшими долгами по ипотеке. Данные об этом предоставили специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант».
«На 1 октября 2025 года долг тюменцев по ипотеке составил 242 миллиона рублей. Прирост задолженности за последние 12 месяцев составил 105%», — говорится в исследовании.
Возглавили рейтинг Краснодарский край (1,2 млрд), Москва (1,06 млрд), Московская область (600 млн) и Санкт-Петербург (597 млн). Тюменская область единственная из регионов УрФО вошла в этот рейтинг.
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