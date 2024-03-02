02 марта 2024
01 марта 2024

Курганский МФЦ требует сотни тысяч рублей с поставщика компьютеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
В Кургане МФЦ судится с фирмой «Треэй-Т» Фото:

В Кургане МФЦ судится с поставщиком офисной техники и компьютеров из-за поставки некачественного оборудования на сотни тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах.

«Курганский Многофункциональный центр по предоставлению госуслуг (МФЦ) взыскивает 511 тысяч рублей с ООО „Трэй-Т“, из которых 252 тысячи цена некачественного товара. Остальная сумма — это расходы на экспертизу и госпошлину», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

По данным СБИС, руководителем ООО «Трэй-Т» является Юрий Пикунов. Курганский МФЦ возглавляет Сергей Дудин, ранее руководивший Кетовским районом. Судебное заседание запланировано на середину апреля.

Ранее Дудин работал в правоохранительных структурах, затем возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в аппарате губернатора Курганской области. В декабре 2019 года его избрали главой Кетовского района. В августе 2021 года Дудина послали наводить порядок в МФЦ, который критиковал губернатор Шумков.

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В Кургане МФЦ судится с поставщиком офисной техники и компьютеров из-за поставки некачественного оборудования на сотни тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «Курганский Многофункциональный центр по предоставлению госуслуг (МФЦ) взыскивает 511 тысяч рублей с ООО „Трэй-Т“, из которых 252 тысячи цена некачественного товара. Остальная сумма — это расходы на экспертизу и госпошлину», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. По данным СБИС, руководителем ООО «Трэй-Т» является Юрий Пикунов. Курганский МФЦ возглавляет Сергей Дудин, ранее руководивший Кетовским районом. Судебное заседание запланировано на середину апреля. Ранее Дудин работал в правоохранительных структурах, затем возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в аппарате губернатора Курганской области. В декабре 2019 года его избрали главой Кетовского района. В августе 2021 года Дудина послали наводить порядок в МФЦ, который критиковал губернатор Шумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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