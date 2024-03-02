Курганский МФЦ требует сотни тысяч рублей с поставщика компьютеров

В Кургане МФЦ судится с поставщиком офисной техники и компьютеров из-за поставки некачественного оборудования на сотни тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах.
«Курганский Многофункциональный центр по предоставлению госуслуг (МФЦ) взыскивает 511 тысяч рублей с ООО „Трэй-Т“, из которых 252 тысячи цена некачественного товара. Остальная сумма — это расходы на экспертизу и госпошлину», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.
По данным СБИС, руководителем ООО «Трэй-Т» является Юрий Пикунов. Курганский МФЦ возглавляет Сергей Дудин, ранее руководивший Кетовским районом. Судебное заседание запланировано на середину апреля.
Ранее Дудин работал в правоохранительных структурах, затем возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в аппарате губернатора Курганской области. В декабре 2019 года его избрали главой Кетовского района. В августе 2021 года Дудина послали наводить порядок в МФЦ, который критиковал губернатор Шумков.
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