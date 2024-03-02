Экономика Курганский МФЦ требует сотни тысяч рублей с поставщика компьютеров 03 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 + В Кургане МФЦ судится с фирмой «Треэй-Т» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане МФЦ судится с поставщиком офисной техники и компьютеров из-за поставки некачественного оборудования на сотни тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «Курганский Многофункциональный центр по предоставлению госуслуг (МФЦ) взыскивает 511 тысяч рублей с ООО „Трэй-Т“, из которых 252 тысячи цена некачественного товара. Остальная сумма — это расходы на экспертизу и госпошлину», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. По данным СБИС, руководителем ООО «Трэй-Т» является Юрий Пикунов. Курганский МФЦ возглавляет Сергей Дудин, ранее руководивший Кетовским районом. Судебное заседание запланировано на середину апреля. Ранее Дудин работал в правоохранительных структурах, затем возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в аппарате губернатора Курганской области. В декабре 2019 года его избрали главой Кетовского района. В августе 2021 года Дудина послали наводить порядок в МФЦ, который критиковал губернатор Шумков. В Кургане МФЦ судится с поставщиком офисной техники и компьютеров из-за поставки некачественного оборудования на сотни тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «Курганский Многофункциональный центр по предоставлению госуслуг (МФЦ) взыскивает 511 тысяч рублей с ООО „Трэй-Т“, из которых 252 тысячи цена некачественного товара. Остальная сумма — это расходы на экспертизу и госпошлину», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. По данным СБИС, руководителем ООО «Трэй-Т» является Юрий Пикунов. Курганский МФЦ возглавляет Сергей Дудин, ранее руководивший Кетовским районом. Судебное заседание запланировано на середину апреля. Ранее Дудин работал в правоохранительных структурах, затем возглавлял отдел по профилактике коррупционных правонарушений в аппарате губернатора Курганской области. В декабре 2019 года его избрали главой Кетовского района. В августе 2021 года Дудина послали наводить порядок в МФЦ, который критиковал губернатор Шумков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям