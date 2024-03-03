Житель ЯНАО полгода работал без выплаты зарплаты

В Новом Уренгое работодатель задолжал работнику более миллиона рублей

04 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

На Ямале работнику строительной компании задолжали миллион рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) строительная компания «ГорСтрой» заплатит более 1 миллиона рублей работнику, которому не выплачивалась заработная плата в течении 5 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „ГорСтрой“. Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная на протяжении 5 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 1 миллиона рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, контролируемое прокуратурой.

В Новом Уренгое (ЯНАО) строительная компания «ГорСтрой» заплатит более 1 миллиона рублей работнику, которому не выплачивалась заработная плата в течении 5 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „ГорСтрой“. Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная на протяжении 5 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 1 миллиона рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, контролируемое прокуратурой.