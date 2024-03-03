03 марта 2024
02 марта 2024

Житель ЯНАО полгода работал без выплаты зарплаты

В Новом Уренгое работодатель задолжал работнику более миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале работнику строительной компании задолжали миллион рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) строительная компания «ГорСтрой» заплатит более 1 миллиона рублей работнику, которому не выплачивалась заработная плата в течении 5 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „ГорСтрой“. Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная на протяжении 5 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 1 миллиона рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, контролируемое прокуратурой.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) строительная компания «ГорСтрой» заплатит более 1 миллиона рублей работнику, которому не выплачивалась заработная плата в течении 5 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „ГорСтрой“. Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная на протяжении 5 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 1 миллиона рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, контролируемое прокуратурой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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