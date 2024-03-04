Тюменская фирма отмывала незаконные финансовые средства

В Тюмени осудили гендиректора фиктивной коммерческой организации
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Жительница Тюмени согласилась зарегистрировать на себя подставную фирму за 15 тысяч рублей Фото:

Жительница Тюмени за 15 тысяч рублей согласилась открыть на свое имя и стать гендиректором фирмы, которая, вероятнее всего, занималась «отмыванием» нелегальных денежных потоков. На этот шаг тюменку вынудили алкоголизм и бедственное финансовое положение, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Женщина пожаловалась знакомой на трудное финансовое положение. Та предложила заработать 15 тысяч рублей, открыв на свое имя фирму и став ее генеральным директором», — говорится в сообщении.

Известно, что на ее имя зарегистрировали ИП, на который открыли 27 видов деятельности. Делами компании женщина не интересовалась, налоговые декларации не сдавала. На суде пояснила, что незаконность происходящего понимала, но ее это не интересовало.

По данным региональной прокуратуры, женщина лишена родительских прав из-за пристрастия к алкоголю. Ей присудили три года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Также прокуратура сообщает, что подобные фирмы создаются, как правило, для отмывания выручки от преступной деятельности.

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Жительница Тюмени за 15 тысяч рублей согласилась открыть на свое имя и стать гендиректором фирмы, которая, вероятнее всего, занималась «отмыванием» нелегальных денежных потоков. На этот шаг тюменку вынудили алкоголизм и бедственное финансовое положение, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Женщина пожаловалась знакомой на трудное финансовое положение. Та предложила заработать 15 тысяч рублей, открыв на свое имя фирму и став ее генеральным директором», — говорится в сообщении. Известно, что на ее имя зарегистрировали ИП, на который открыли 27 видов деятельности. Делами компании женщина не интересовалась, налоговые декларации не сдавала. На суде пояснила, что незаконность происходящего понимала, но ее это не интересовало. По данным региональной прокуратуры, женщина лишена родительских прав из-за пристрастия к алкоголю. Ей присудили три года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Также прокуратура сообщает, что подобные фирмы создаются, как правило, для отмывания выручки от преступной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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