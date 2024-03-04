В Тюмени задерживается авиарейс в Минеральные воды

Рейс авиакомпании «Азимут» не смог вовремя вылететь из-за неисправности самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на три часа задерживается вылет рейса авиакомпании «Азимут» в Минеральные воды. Сообщение об этом появилось на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс А4 6044. Тюмень — Нижнекамск — Минеральные воды. Время по расписанию — 10:10. Время расчетное — 13:05. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщили в справочной Рощино, задержка произошла в Нижнекамске. Из-за неисправности самолет не смог вылететь вовремя.