04 марта 2024

В Тюмени задерживается авиарейс в Минеральные воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, стоянка самолета, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Рейс авиакомпании «Азимут» не смог вовремя вылететь из-за неисправности самолета Фото:

В Тюмени на три часа задерживается вылет рейса авиакомпании «Азимут» в Минеральные воды. Сообщение об этом появилось на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс А4 6044. Тюмень — Нижнекамск — Минеральные воды. Время по расписанию — 10:10. Время расчетное — 13:05. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщили в справочной Рощино, задержка произошла в Нижнекамске. Из-за неисправности самолет не смог вылететь вовремя.

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В Тюмени на три часа задерживается вылет рейса авиакомпании «Азимут» в Минеральные воды. Сообщение об этом появилось на сайте аэропорта Рощино. «Рейс А4 6044. Тюмень — Нижнекамск — Минеральные воды. Время по расписанию — 10:10. Время расчетное — 13:05. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта. Как сообщили в справочной Рощино, задержка произошла в Нижнекамске. Из-за неисправности самолет не смог вылететь вовремя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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