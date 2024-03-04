Жители города в ЯНАО просят построить большую велодорожку

05 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Елена Молдован допустила, что пожелание горожан о велодорожке будет исполнено Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Муравленко (ЯНАО) обратились к местным властям с просьбой о строительстве большой велодорожки вокруг города. Глава Муравленко Елена Молдован допустила, что пожелание горожан будет исполнено, сообщает группа во «ВКонтакте» «Мой Муравленко». «Велодорожка вокруг города, думаю, когда-то появится, для этого есть все предпосылки. В этом году полностью отремонтируем тротуар на Нефтяников и выделим для велосипедистов дорожку. У нас есть лыжероллерная трасса — там отдельная велодорожка, нет необходимости кататься по городу, есть все условия», — цитирует источник ответ Елены Молдован. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко на юбилей города будет приглашен достойный исполнитель. Горожане не будут голосовать за желаемого артиста, так как мэрия не сможет обеспечить любые желания жителей.

Жители Муравленко (ЯНАО) обратились к местным властям с просьбой о строительстве большой велодорожки вокруг города. Глава Муравленко Елена Молдован допустила, что пожелание горожан будет исполнено, сообщает группа во «ВКонтакте» «Мой Муравленко». «Велодорожка вокруг города, думаю, когда-то появится, для этого есть все предпосылки. В этом году полностью отремонтируем тротуар на Нефтяников и выделим для велосипедистов дорожку. У нас есть лыжероллерная трасса — там отдельная велодорожка, нет необходимости кататься по городу, есть все условия», — цитирует источник ответ Елены Молдован. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко на юбилей города будет приглашен достойный исполнитель. Горожане не будут голосовать за желаемого артиста, так как мэрия не сможет обеспечить любые желания жителей.