04 марта 2024

Жители города в ЯНАО просят построить большую велодорожку

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной у Clever Park. Екатеринбург, велодорожка, clever park
Елена Молдован допустила, что пожелание горожан о велодорожке будет исполнено Фото:

Жители Муравленко (ЯНАО) обратились к местным властям с просьбой о строительстве большой велодорожки вокруг города. Глава Муравленко Елена Молдован допустила, что пожелание горожан будет исполнено, сообщает группа во «ВКонтакте» «Мой Муравленко».

«Велодорожка вокруг города, думаю, когда-то появится, для этого есть все предпосылки. В этом году полностью отремонтируем тротуар на Нефтяников и выделим для велосипедистов дорожку. У нас есть лыжероллерная трасса — там отдельная велодорожка, нет необходимости кататься по городу, есть все условия», — цитирует источник ответ Елены Молдован.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко на юбилей города будет приглашен достойный исполнитель. Горожане не будут голосовать за желаемого артиста, так как мэрия не сможет обеспечить любые желания жителей.

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Жители Муравленко (ЯНАО) обратились к местным властям с просьбой о строительстве большой велодорожки вокруг города. Глава Муравленко Елена Молдован допустила, что пожелание горожан будет исполнено, сообщает группа во «ВКонтакте» «Мой Муравленко». «Велодорожка вокруг города, думаю, когда-то появится, для этого есть все предпосылки. В этом году полностью отремонтируем тротуар на Нефтяников и выделим для велосипедистов дорожку. У нас есть лыжероллерная трасса — там отдельная велодорожка, нет необходимости кататься по городу, есть все условия», — цитирует источник ответ Елены Молдован. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко на юбилей города будет приглашен достойный исполнитель. Горожане не будут голосовать за желаемого артиста, так как мэрия не сможет обеспечить любые желания жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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