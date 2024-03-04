«Справедливая Россия» открывает Центр защиты прав граждан в Салехарде

Ямальское отделение Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» приостановило личный прием населения. Как рассказали URA.RU в руководстве реготделения партии, центр было решено перенести из Ноябрьска в Салехард еще в январе, однако сотрудников в новый офис еще не набрали.
«Место уже готово, центр будет находиться в приемной регионального отделения в Салехарде. Сейчас я лично рассматриваю кандидатуры, где-то девять человек уже приходило за текущий месяц. Сейчас, наверное, уже будем принимать решение», — рассказал агентству руководитель реготделения Справедливой России в ЯНАО Максим Лазарев.
В данный момент работой с обращениями граждан занимаются активисты реготделения и сам руководитель. При попытке записаться на прием в центр по указанным телефонам, партийцы предлагают жителям консультацию по телефону.
Центр защиты прав граждан создавался для бесплатной поддержки населения по вопросам ЖКХ и соцобеспечения. Первый ямальский центр был открыт в Салехарде в 2020 году, после чего переехал в Ноябрьск. Недавно руководством партии было принято решение вернуть центр в столицу округа. Сотрудник, выбранный на должность руководителя центра, в перспективе будет отвечать за работу всех приемных партии в регионе.
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