04 марта 2024

«Справедливая Россия» открывает Центр защиты прав граждан в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг справедливой россии, справедливая россия патриоты за правду, фракция справедливая россия патриоты за правду
Реготделение партии подбирает специалистов в Центр защиты прав в Салехарде Фото:

Ямальское отделение Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» приостановило личный прием населения. Как рассказали URA.RU в руководстве реготделения партии, центр было решено перенести из Ноябрьска в Салехард еще в январе, однако сотрудников в новый офис еще не набрали.

«Место уже готово, центр будет находиться в приемной регионального отделения в Салехарде. Сейчас я лично рассматриваю кандидатуры, где-то девять человек уже приходило за текущий месяц. Сейчас, наверное, уже будем принимать решение», — рассказал агентству руководитель реготделения Справедливой России в ЯНАО Максим Лазарев.

В данный момент работой с обращениями граждан занимаются активисты реготделения и сам руководитель. При попытке записаться на прием в центр по указанным телефонам, партийцы предлагают жителям консультацию по телефону.

Центр защиты прав граждан создавался для бесплатной поддержки населения по вопросам ЖКХ и соцобеспечения. Первый ямальский центр был открыт в Салехарде в 2020 году, после чего переехал в Ноябрьск. Недавно руководством партии было принято решение вернуть центр в столицу округа. Сотрудник, выбранный на должность руководителя центра, в перспективе будет отвечать за работу всех приемных партии в регионе.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальское отделение Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» приостановило личный прием населения. Как рассказали URA.RU в руководстве реготделения партии, центр было решено перенести из Ноябрьска в Салехард еще в январе, однако сотрудников в новый офис еще не набрали. «Место уже готово, центр будет находиться в приемной регионального отделения в Салехарде. Сейчас я лично рассматриваю кандидатуры, где-то девять человек уже приходило за текущий месяц. Сейчас, наверное, уже будем принимать решение», — рассказал агентству руководитель реготделения Справедливой России в ЯНАО Максим Лазарев. В данный момент работой с обращениями граждан занимаются активисты реготделения и сам руководитель. При попытке записаться на прием в центр по указанным телефонам, партийцы предлагают жителям консультацию по телефону. Центр защиты прав граждан создавался для бесплатной поддержки населения по вопросам ЖКХ и соцобеспечения. Первый ямальский центр был открыт в Салехарде в 2020 году, после чего переехал в Ноябрьск. Недавно руководством партии было принято решение вернуть центр в столицу округа. Сотрудник, выбранный на должность руководителя центра, в перспективе будет отвечать за работу всех приемных партии в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...