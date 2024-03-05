05 марта 2024

Жительницы ЯНАО стали реже делать аборты

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, демография, беременная женщина, беременность
Ямальские женщины стали чаще сохранять беременность Фото:

В ЯНАО за два года жительницы региона стали реже прерывать беременность. С 2022 по 2023 год число абортов снизилось с 1234 до 1064. Об этом сообщила клинический психолог женской консультации Надежда Фесенко.

«Как в Ноябрьске, так и в округе количество абортов снижается. Это хорошо смотрится на цифрах, однако часть абортов ушла в частные клиники, а платные клиники, по сути дела, отчет в департамент здравоохранения в реальной картине не предоставляют», — сказала Фесенко в программе «МИГ ТВ».

Она отметила, что в регионе в 2021 году 1175 женщин прервали беременность, в 2022 году — 1243, в 2023 году — 1064. При этом Фесенко уточнила, что в ЯНАО многие женщины стали отказываться от абортов, и их число увеличилось за последние годы. Так, в 2021 году 159 женщин сохранили беременность, в 2022 году — 267, в 2023 году — 492.

Министерство здравоохранения сообщило, что в России число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. При этом более чем на 5% выросло количество услуг по правовой, медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам.

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В ЯНАО за два года жительницы региона стали реже прерывать беременность. С 2022 по 2023 год число абортов снизилось с 1234 до 1064. Об этом сообщила клинический психолог женской консультации Надежда Фесенко. «Как в Ноябрьске, так и в округе количество абортов снижается. Это хорошо смотрится на цифрах, однако часть абортов ушла в частные клиники, а платные клиники, по сути дела, отчет в департамент здравоохранения в реальной картине не предоставляют», — сказала Фесенко в программе «МИГ ТВ». Она отметила, что в регионе в 2021 году 1175 женщин прервали беременность, в 2022 году — 1243, в 2023 году — 1064. При этом Фесенко уточнила, что в ЯНАО многие женщины стали отказываться от абортов, и их число увеличилось за последние годы. Так, в 2021 году 159 женщин сохранили беременность, в 2022 году — 267, в 2023 году — 492. Министерство здравоохранения сообщило, что в России число абортов в 2022 году снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. При этом более чем на 5% выросло количество услуг по правовой, медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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