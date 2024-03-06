Курганских учителей, унизивших школьников за шеврон Stone Island, не накажут

07 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

С педагогами, допустившими унизительное обращение к ученикам, проведут беседу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Педагоги Кетовской школы, унизившие учеников за шевроны брендовой одежды Stone Island, не будут наказаны. С сотрудниками проведут беседу о недопущении нарушения Кодекса профессиональной этики педагогов, сообщает администрация Кетовского округа в соцсетях. «С педагогами школы будет проведена беседа о недопущении нарушения Кодекса профессиональной этики педагогических работников», — сообщает администрация Кетовского округа. Комментарий размещен в местных пабликах под постами о том, что учителя Кетовской школы унизили учеников из-за шеврона Stone Island. По информации администрации Кетовской школы, на основании Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся установлены требования к внешнему виду учеников и педагогов — деловой стиль одежды. «В Кетовской школе им. контр-адмирала Иванова В.Ф. для одежды школьников разработаны специальные шевроны (эмблемы), которые не противоречат вышеуказанным правилам и общероссийским ценностям. Если в школе замечен ученик, нарушающий вышеуказанные требования относительно внешнего вида обучающегося, то его просят привести свой внешний вид к установленным требованиям», — указано в комментарии. Ранее URA.RU писало, что в Кетовской школе у учеников забирают шевроны Stone Island под предлогом, что такая символика запрещена в стране. В Сети появилась аудиозапись разговора педагогов с учениками, у которых забрали шевроны Stone Island. Педагоги принизили достоинство школьников, заявив, что их одежда подделка и куплена за три копейки. На официальный запрос агентства в администрации округа и Кетовской школы ответы пока не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педагоги Кетовской школы, унизившие учеников за шевроны брендовой одежды Stone Island, не будут наказаны. С сотрудниками проведут беседу о недопущении нарушения Кодекса профессиональной этики педагогов, сообщает администрация Кетовского округа в соцсетях. «С педагогами школы будет проведена беседа о недопущении нарушения Кодекса профессиональной этики педагогических работников», — сообщает администрация Кетовского округа. Комментарий размещен в местных пабликах под постами о том, что учителя Кетовской школы унизили учеников из-за шеврона Stone Island. По информации администрации Кетовской школы, на основании Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся установлены требования к внешнему виду учеников и педагогов — деловой стиль одежды. «В Кетовской школе им. контр-адмирала Иванова В.Ф. для одежды школьников разработаны специальные шевроны (эмблемы), которые не противоречат вышеуказанным правилам и общероссийским ценностям. Если в школе замечен ученик, нарушающий вышеуказанные требования относительно внешнего вида обучающегося, то его просят привести свой внешний вид к установленным требованиям», — указано в комментарии. Ранее URA.RU писало, что в Кетовской школе у учеников забирают шевроны Stone Island под предлогом, что такая символика запрещена в стране. В Сети появилась аудиозапись разговора педагогов с учениками, у которых забрали шевроны Stone Island. Педагоги принизили достоинство школьников, заявив, что их одежда подделка и куплена за три копейки. На официальный запрос агентства в администрации округа и Кетовской школы ответы пока не поступили.