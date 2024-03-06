В Тюмени выбрали самую меткую, боевую и красивую сотрудницу полиции. Фото

В Тюмени выбрали победительницу конкурса «Мисс полиция»

07 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Среди женщин-полицейских выбрали самых активных и очаровательных (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени подвели итоги конкурса «Мисс полиция — 2024», в рамках которого женщины-силовики соревновались в стрельбе, показывали свое умение драться, пели и танцевали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Победительницей стала старший лейтенант Анастасия Москвина. «В преддверии 8 марта традиционно прошел конкурс „Мисс полиция — 2024“. Участницы соревновались в стрельбе из табельного оружия, сдавали зачеты по физподготовке, выполняли приемы рукопашного боя. В финальной части девушки пели, танцевали, читали стихи и танцевали вальс. Главный титул присудили старшему лейтенанту полиции, сотруднице экспертно-криминалистического центра Анастасии Москвиной», — рассказали в пресс-службе. Победительниц выбирало жюри, в состав которого вошли спортсмены, общественники и представители учреждений культуры. Помимо главного звания награды получили еще две девушки: «Мисс зрительских симпатий» стала сержант юстиции, сотрудница следственного управления УМВД России по Тюменской области Ксения Казарина, а титул «Вице-мисс» достался капитану внутренней службы, сотруднице штаба областного ведомства Марии Тарасовой.

В Тюмени подвели итоги конкурса «Мисс полиция — 2024», в рамках которого женщины-силовики соревновались в стрельбе, показывали свое умение драться, пели и танцевали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Победительницей стала старший лейтенант Анастасия Москвина. «В преддверии 8 марта традиционно прошел конкурс „Мисс полиция — 2024“. Участницы соревновались в стрельбе из табельного оружия, сдавали зачеты по физподготовке, выполняли приемы рукопашного боя. В финальной части девушки пели, танцевали, читали стихи и танцевали вальс. Главный титул присудили старшему лейтенанту полиции, сотруднице экспертно-криминалистического центра Анастасии Москвиной», — рассказали в пресс-службе. Победительниц выбирало жюри, в состав которого вошли спортсмены, общественники и представители учреждений культуры. Помимо главного звания награды получили еще две девушки: «Мисс зрительских симпатий» стала сержант юстиции, сотрудница следственного управления УМВД России по Тюменской области Ксения Казарина, а титул «Вице-мисс» достался капитану внутренней службы, сотруднице штаба областного ведомства Марии Тарасовой.