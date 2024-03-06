06 марта 2024

Три известные на всю страну собаки споют в мюзикле

Премьера мюзикла по книге тюменского писателя Лагунова пройдет 27 марта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, собака, зима, прогулка с собакой, домашнее животное, бассет хаунд
Главные герои мюзикла — собаки, которые путешествуют по тюменскому Северу в 70-х гг. Фото:

В Тюмени пройдет постановка мюзикла по мотивам известного тюменского писателя Константина Лагунова «Ромка, Фомка и Артос». Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, на этом произведении воспитано одно поколение людей, рожденных в годы Советского Союза.

«На сцене тюменской площадки поставят мюзикл по книге нашего писателя Константина Лагунова „Приключения Ромки, Фомки и Артоса“. Это история про трех псов, которые попадают в приключения, разыскивая хозяина одного из них. Действие происходит в период освоения нефти на тюменском Севере. На этой книге воспитано целое поколение в СССР», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО.

Декорации для спектакля нарисовали дети. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль КВН.

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В Тюмени пройдет постановка мюзикла по мотивам известного тюменского писателя Константина Лагунова «Ромка, Фомка и Артос». Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, на этом произведении воспитано одно поколение людей, рожденных в годы Советского Союза. «На сцене тюменской площадки поставят мюзикл по книге нашего писателя Константина Лагунова „Приключения Ромки, Фомки и Артоса“. Это история про трех псов, которые попадают в приключения, разыскивая хозяина одного из них. Действие происходит в период освоения нефти на тюменском Севере. На этой книге воспитано целое поколение в СССР», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО. Декорации для спектакля нарисовали дети. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль КВН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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