Три известные на всю страну собаки споют в мюзикле

В Тюмени пройдет постановка мюзикла по мотивам известного тюменского писателя Константина Лагунова «Ромка, Фомка и Артос». Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, на этом произведении воспитано одно поколение людей, рожденных в годы Советского Союза.
«На сцене тюменской площадки поставят мюзикл по книге нашего писателя Константина Лагунова „Приключения Ромки, Фомки и Артоса“. Это история про трех псов, которые попадают в приключения, разыскивая хозяина одного из них. Действие происходит в период освоения нефти на тюменском Севере. На этой книге воспитано целое поколение в СССР», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО.
Декорации для спектакля нарисовали дети. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль КВН.
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