В ЯНАО разрушается аварийный дом из-за потока кипятка. Фото, видео

Жильцов аварийного дома в Лабытнанги сутки заливает кипятком из теплотрассы

07 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

На Ямале ветхое жилье утопает в горячей воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом утопает в кипятке из-за прорыва теплотрассы. Из-за потока воды проваливается пол в жилище, сообщают жители города в социальных сетях. «Лабытнанги, переулок Первомайский. Неделю назад была небольшая авария тепловой трубы, проходящей рядом с домом. „Теплоэнергетик“ устранили проблему, видимо недостаточно. Проблема пришла к нам в дом. Вода горячая, ее много! Сутки не могут решить наш вопрос, в доме провалился пол, вода все поступает. УК „Комфортный дом“ заявку приняли, но действии от них нет», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Ямал 89». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что исполнение работ по устранению аварийной ситуации остается на контроле мэрии. «По сообщению обслуживающей дом организации, сейчас работники стараются устранить проблему. Управление ЖКХ привлекли в помощь УК стороннюю организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о протекающей крыше ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Кроме того, в подъезде дома лопнула батарея. Полы в аварийном доме заливает водой, Лабытнанги Фото: telegram-канал «Ямал 89»

В Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом утопает в кипятке из-за прорыва теплотрассы. Из-за потока воды проваливается пол в жилище, сообщают жители города в социальных сетях. «Лабытнанги, переулок Первомайский. Неделю назад была небольшая авария тепловой трубы, проходящей рядом с домом. „Теплоэнергетик“ устранили проблему, видимо недостаточно. Проблема пришла к нам в дом. Вода горячая, ее много! Сутки не могут решить наш вопрос, в доме провалился пол, вода все поступает. УК „Комфортный дом“ заявку приняли, но действии от них нет», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Ямал 89». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что исполнение работ по устранению аварийной ситуации остается на контроле мэрии. «По сообщению обслуживающей дом организации, сейчас работники стараются устранить проблему. Управление ЖКХ привлекли в помощь УК стороннюю организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о протекающей крыше ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Кроме того, в подъезде дома лопнула батарея.