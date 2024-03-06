06 марта 2024

В ЯНАО разрушается аварийный дом из-за потока кипятка. Фото, видео

Жильцов аварийного дома в Лабытнанги сутки заливает кипятком из теплотрассы
© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, коридор, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
На Ямале ветхое жилье утопает в горячей воде Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом утопает в кипятке из-за прорыва теплотрассы. Из-за потока воды проваливается пол в жилище, сообщают жители города в социальных сетях.

«Лабытнанги, переулок Первомайский. Неделю назад была небольшая авария тепловой трубы, проходящей рядом с домом. „Теплоэнергетик“ устранили проблему, видимо недостаточно. Проблема пришла к нам в дом. Вода горячая, ее много! Сутки не могут решить наш вопрос, в доме провалился пол, вода все поступает. УК „Комфортный дом“ заявку приняли, но действии от них нет», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Ямал 89».

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что исполнение работ по устранению аварийной ситуации остается на контроле мэрии. «По сообщению обслуживающей дом организации, сейчас работники стараются устранить проблему. Управление ЖКХ привлекли в помощь УК стороннюю организацию», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о протекающей крыше ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Кроме того, в подъезде дома лопнула батарея.

Полы в аварийном доме заливает водой, Лабытнанги
Полы в аварийном доме заливает водой, Лабытнанги
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) аварийный дом утопает в кипятке из-за прорыва теплотрассы. Из-за потока воды проваливается пол в жилище, сообщают жители города в социальных сетях. «Лабытнанги, переулок Первомайский. Неделю назад была небольшая авария тепловой трубы, проходящей рядом с домом. „Теплоэнергетик“ устранили проблему, видимо недостаточно. Проблема пришла к нам в дом. Вода горячая, ее много! Сутки не могут решить наш вопрос, в доме провалился пол, вода все поступает. УК „Комфортный дом“ заявку приняли, но действии от них нет», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Ямал 89». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что исполнение работ по устранению аварийной ситуации остается на контроле мэрии. «По сообщению обслуживающей дом организации, сейчас работники стараются устранить проблему. Управление ЖКХ привлекли в помощь УК стороннюю организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о протекающей крыше ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Кроме того, в подъезде дома лопнула батарея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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