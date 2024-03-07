Пермскую аптеку уличили в продаже лекарств по поддельным рецептам

Прокуроры проверили работу пермских аптек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Одну из аптек в Чусовом (Пермский край) уличили в том, что там продавали лекарства, принимая поддельные рецепты. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В одной из аптек Чусового покупателям отпускали лекарственные средства по рецептам, которые оформлены ненадлежащим образом. На некоторых документах не было печатей, а другие и вовсе были поддельными», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки руководителю ООО «Аптеки «Здоровье» внесено представление. По выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Их расследование находится на контроле в краевой прокуратуре.