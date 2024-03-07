Пермскую аптеку уличили в продаже лекарств по поддельным рецептам

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Общественная жизнь. Пермь , аптека, лекартства, пенсионер в аптеке, бабушка в аптеке
Прокуроры проверили работу пермских аптек Фото:

Одну из аптек в Чусовом (Пермский край) уличили в том, что там продавали лекарства, принимая поддельные рецепты. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В одной из аптек Чусового покупателям отпускали лекарственные средства по рецептам, которые оформлены ненадлежащим образом. На некоторых документах не было печатей, а другие и вовсе были поддельными», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки руководителю ООО «Аптеки «Здоровье» внесено представление. По выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Их расследование находится на контроле в краевой прокуратуре.

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Одну из аптек в Чусовом (Пермский край) уличили в том, что там продавали лекарства, принимая поддельные рецепты. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «В одной из аптек Чусового покупателям отпускали лекарственные средства по рецептам, которые оформлены ненадлежащим образом. На некоторых документах не было печатей, а другие и вовсе были поддельными», — рассказали в ведомстве. По итогам проверки руководителю ООО «Аптеки «Здоровье» внесено представление. По выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Их расследование находится на контроле в краевой прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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