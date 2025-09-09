В бою с ВСУ погиб военнослужащий Михаил Четин из Пермского края

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Михаил Четин из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Очерского округа.
«Бой 18 февраля стал последним для Михаила Четина. Администрация приносит искренние соболезнования маме, брату, близким и друзьям военнослужащего, скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Воин родился 27 ноября 1987 года в деревне Пурга Очерского района. Здесь прошло его детство. Он окончил Кипринскую школу, а в 18 лет его призвали в армию. После он подписал контракт и остался в воинской части. Был командиром отделения.
Вернувшись домой, работал на очерских предприятиях. После начала СВО принял решение отправиться на фронт.
Прощание с бойцом пройдет 11 сентября в родной деревне по улице Центральной, 8 в квартире №2 с 10:00 до 11:00. Отпевание начнется в 12:00 в Михайло-Архангельской церкви по улице Ленина, 32 в Очере.
