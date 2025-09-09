09 сентября 2025

В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края

Бойца с почестями проводили в последний путь
Бойца с почестями проводили в последний путь
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб гранатометчик Сергей Ташкинов из Прикамья. Об этом сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.

«Сергей Ташкинов 22 января 2025 года <...> пожертвовал собой ради защиты мирных граждан и обеспечения национальной безопасности. Искренне разделяю глубокую боль утраты с семьей, близкими и друзьями. Вечная память герою!», — написала Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий родился 1 мая 1976 года. На фронте он служил по контракту в должности гранатометчика с декабря прошлого года. Церемонию прощания с воином провели 9 сентября.

