В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб гранатометчик Сергей Ташкинов из Прикамья. Об этом сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
«Сергей Ташкинов 22 января 2025 года <...> пожертвовал собой ради защиты мирных граждан и обеспечения национальной безопасности. Искренне разделяю глубокую боль утраты с семьей, близкими и друзьями. Вечная память герою!», — написала Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился 1 мая 1976 года. На фронте он служил по контракту в должности гранатометчика с декабря прошлого года. Церемонию прощания с воином провели 9 сентября.
