В Пермском крае многодетная семья, проживающая в старом аварийном доме, сможет улучшить жилищные условия. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Накануне, 9 сентября, детский омбудсмен побывала с рабочим визитом в регионе и посмотрела, в каких условиях живет семья. По словам Львовой- Беловой, мама с пятью детьми вынуждена ютиться в деревянном доме 1936 года постройки. Органы соцзащиты грозили изъять детей в учреждение из-за антисанитарных условий в жилом помещении.
«Заехала лично посмотреть, как живет семья, и предложить дополнительную помощь. Мама с детьми теснится, который принадлежит отцу младшего ребенка. Есть вопросы к отоплению, а впереди заморозки. Приняли совместное решение временно арендовать благоустроенную квартиру. Параллельно будет решаться вопрос с имуществом семьи», — сообщила Львова-Белова.
Детский омбудсмен добавила, что всего «увозит» из Пермского края 21 историю, которые аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ берет на личный контроль. Также во время своего визита в Прикамье Львова-Белова встретилась с губернатором Дмитрием Махониным. Она похвалила власти региона за то, что им удалось почти на 50% снизить уровень социального сиротства.
