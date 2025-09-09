09 сентября 2025

Один из лучших регионов РФ: в Пермском крае резко снизилось число малышей-сирот

В Прикамье уровень социального сиротства за два года снизился почти на 50%
Мария Львова-Белова побывала в регионе с деловым визитом
Уровень социального сиротства в Прикамье в течение двух лет удалось снизить на 47%. Край одним из первых поддержал федеральный целевой проект «Ноль-четыре», добившись впечатляющих результатов. С таким заявлением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках рабочей поездки в регион.

«Уже сегодня видим результат — за два года количество детей до четырех лет в стационарных учреждениях сократилось на 47%. В большинстве случаев они вернулись к близким. Этот показатель — один из лучших среди пилотных регионов», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале.

Логичным продолжением стал спецпроект «Вызов», направленный на сохранение детей всех возрастов в родных семьях. За девять месяцев благодаря своевременной поддержке родителей число детей в учреждениях Пермского края сократилось на 9,8%.

Омбудсмен подчеркнула, что в итоге системных изменений были созданы региональный и 43 муниципальных консилиумов по вопросам нахождения детей в стационарах. На территории сейчас работают службы «Дети в семье» и клубы «Устойчивая семья». На базе учреждений открыты кризисные отделения помощи, запущен проект «Семейная кубышка» для оперативного вмешательства в трудной ситуации.

