Программа выполнения дешевых авиаперелетов из Перми в Минск завершится досрочно

Программа выполнения субсидируемых авиаперевозок по маршруту Пермь-Минск завершится досрочно, в сентябре 2025 года. Ее возобновление запланировано в 2026 году.
«Полетная программа Пермь-Минск завершится в конце сентября текущего года и возобновится в 2026 году», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. На сайте международного аэропорта «Пермь» указано, что последний в текущем году авиарейс в Минск запланирован на 30 сентября. В пресс-службе минтранспорта края агентству подтвердили эту информацию. Полетная программа завершится раньше запланированного срока.
Рейсы из Перми в Минск субсидируются из краевого бюджета. В 2025 на выполнение полетов по указанному маршруту было выделено 64,5 млн рублей. Полетная программа стартовала в апреле и должна была завершиться 31 декабря 2025 года.
