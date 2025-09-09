09 сентября 2025

Программа выполнения дешевых авиаперелетов из Перми в Минск завершится досрочно

После 30 сентября прямые авиарейсы из Перми в Минск прекращаются
Программа выполнения субсидируемых авиаперевозок по маршруту Пермь-Минск завершится досрочно, в сентябре 2025 года. Ее возобновление запланировано в 2026 году.

«Полетная программа Пермь-Минск завершится в конце сентября текущего года и возобновится в 2026 году», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. На сайте международного аэропорта «Пермь» указано, что последний в текущем году авиарейс в Минск запланирован на 30 сентября. В пресс-службе минтранспорта края агентству подтвердили эту информацию. Полетная программа завершится раньше запланированного срока.

Рейсы из Перми в Минск субсидируются из краевого бюджета. В 2025 на выполнение полетов по указанному маршруту было выделено 64,5 млн рублей. Полетная программа стартовала в апреле и должна была завершиться 31 декабря 2025 года.

