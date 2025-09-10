Спелеокамера и допзанятия: лучшие детские сады Перми по версии родителей

В Перми более 80 государственных детских садов. По данным сервиса 2ГИС, свыше 20 из них имеют рейтинг более 4,5 баллов. Он складывается из оценок пользователей. URA.RU изучило лучшие заведения и составило рейтинг из пяти детсадов, которые по мнению родителей лучше остальных.
Лидер
Детский сад «Лидер» имеет рейтинг в пять звезд. Такую оценку поставили родители сразу обоим корпусам, расположенным на улицах Василия Каменского и Барамзиной. Все родители отметили, что их дети с легкостью прошли адаптационный период. Также пермяков радует наличие спелеокамеры в детсаду, а воспитатели умеют найти подход к каждому ребенку.
Театр на Звезде
Этот детский сад расположен на Комсомольском проспекте и тоже имеет высший рейтинг среди пользователей сервиса 2ГИС. Родители отмечают чуткость воспитателей, большое количество развивающих материалов. В отзывах пермяки благодарят педагогов и заведующую детским садом за их труд.
Гармония
Корпус «Гармонии» на ул. Чернышевского, 7а отметили лучшим 36 пермяков. По их мнению, это отличный садик. Родители хвалят воспитателей и вкусную еду. Они довольны, что дети с удовольствием идут в сад по утрам. Многие отметили доброту, отзывчивость и включенность воспитателей во все процессы.
Детский сад № 46
Пять из пяти звезд поставили пермяки и детскому саду № 46, что на шоссе Космонавтов. По мнению родителей, в саду чисто, детей хорошо кормят, организовано много дополнительных занятий, а педагоги — профессионалы своего дела.
Детский сад № 210
Этот сад имеет оценку 4,9 и находится на Карпинского, 61. Пермяки в восторге от воспитателей. В отзывах они отмечают их отзывчивость, внимательность и любовь к детям. Некоторые отметили, что перешли в этот детсад вслед за воспитателем. Дети туда ходят с удовольствием.
