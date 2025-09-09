09 сентября 2025

Импортозамещение в действии: пермскую подстанцию перевели на отечественное оборудование

На подстанции «Космос» в Березниках запустили российское оборудование
Подстанция обеспечивает энергетическую безопасность Верхнекамья
Подстанция обеспечивает энергетическую безопасность Верхнекамья

В Березниках (Пермский край) на подстанции «Космос» запустили в работу отечественное оборудование по программе импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Замена оборудования началась в 2024 году. С начала текущего года приступили к монтажу высоковольтного оборудования, устройств защиты телемеханики и сигнализации, провели тестирование, отработали интеграцию оборудования и устройств релейной защиты и автоматики. Затем провели запуск», — указано на сайте ведомства.

В 2011 году после ввода в эксплуатацию подстанции «Космос» высвободилось свыше 200 МВт используемой мощности. Реализация данного проекта способствовала снижению нагрузки на подстанцию «Титан» и повысила надежность электроснабжения потребителей регионального энергоузла. Помимо этого, использование объекта позволило предприятию существенно уменьшить затраты на электроэнергию за счет снижения тарифов.

