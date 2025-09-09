09 сентября 2025

Пермяк получил тяжелую травму при работе со шлифовальным кругом

Инцидент произошел 5 сентября
Инцидент произошел 5 сентября

На одном из производств в Прикамье произошел несчастный случай — сотрудник получил тяжелую травму, работая на шлифовальном круге. Об этом работодатель проинформировал региональное отделение госинспекции труда.

«В литейном цехе 5 сентября работник 1991 года рождения, являющийся по должности обрубщиком на обработке литья наждаком и вручную, пострадал от разлетевшегося шлифовального круга. Согласно медицинскому заключению, мужчина получил тяжелые травмы», — указано в telegram-канале ведомства.

По факту инцидента инспекцией организована проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются, проводятся опросы очевидцев, исследуются документы. Деятельность работодателя — на особом контроле.

Ранее в Губахе произошел несчастный случай на местном предприятии, об этом URA.RU уже писало. Промышленный альпинист упал с высоты 11 метров и получил переломы. Также корреспонденты агентства рассказывали, что завод в Прикамье суд заставил выплатить работнику миллионы рублей за потерю глаза.

