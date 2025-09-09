Дети бывших топ-менеджеров пермского завода ОПК стали совладельцами бизнеса

В начале сентября Илье Щенятскому и Артему Арбузову передали в собственность по 50% долей в ООО «Стройуправление». Соответствующие изменения были внесены в базу «СПАРК-Интерфакс».
«Арбузов и Щенятский зарегистрировали по 50% долей в „Стройуправлении“. Ранее им принадлежало по 34 и 33% в указанной компании, еще 33% находились на балансе ООО», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Общество было учреждено в Перми в 2010 году. Оно работает в сфере организации охоты на диких животных, а также предоставляет сопутствующие услуги. По результатам прошлого года выручка компании достигла 1,244 млн рублей, а чистая прибыль — 1,217 млн.
Артем Арбузов является сыном Игоря Арбузова, занимавшего пост гендиректора предприятия «Протон-ПМ», специализирующегося на производстве ракетных двигателей, с 2006 года до конца 2014 года. В настоящее время Арбузов-старший занимает должность советника генерального директора АО «НПО „Энергомаш“». Его сын также владеет по 50% долей в пермских компаниях ООО «Энергомаш» и ООО «Гаранттрасгрупп». Все указанные организации, включая ООО «Стройуправление», зарегистрированы в Перми по улице Петропавловской, 103.
Дмитрий Щенятский, отец Ильи Щенятского, сменил Игоря Арбузова на посту руководителя «Протон-ПМ» и возглавлял это предприятие до 2020 года. Помимо этого, он владеет 45% долей в ООО «Сайбер», осуществляющем деятельность в области неспециализированной торговли.
