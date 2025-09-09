09 сентября 2025

Пермяк нашел съедобный гриб синего цвета. Фото

В лесу житель Перми нашел необычный гриб
В лесу житель Перми нашел необычный гриб Фото:

Житель Перми Виталий Симановский нашел в лесу гриб синего цвета. Своей находкой он поделился другими пермяками в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Нашёл в лесу у нас вот такие грибы! Никогда таких не видел. Никто не в курсе, что за чудо-юдо?», — спросил Виталий у других грибников.

Ему подсказали, что это строфария сине-зеленая. В Европе гриб считается съедобным, хоть и низкокачественным. Вкус напоминает редьку. В США этот гриб отнесен к ядовитым, так как там фиксировали случаи отравления им.

Необычный цвет у выросшей строфарии
Необычный цвет у выросшей строфарии
Фото:

