09 сентября 2025

Андроид Дуняша устроит битву роботов в пермском парке Горького

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дуняша продает в парке Горького мороженое
Дуняша продает в парке Горького мороженое Фото:

Битва роботов состоится в пермском парке развлечений имени Горького. Шоу пройдет около кибер-кафе, где работает андроид Дуняша, ставшая символом парка. Битву роботов устроят в рамках экологического фестиваля.

«Парк Горького превратится в веселую ферму! Приглашаем вас на экологический фестиваль „Сеновал“. В программе Битва Роботов у кибер-кафе „Дуняша“», — сообщается в telegram-канале парка.

Кроме этого, гостей ждут игровые площадки и мастер-классы, лекции для детей и взрослых о природе, экоквест и концерт. Фестиваль стартует 14 октября в 13:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Битва роботов состоится в пермском парке развлечений имени Горького. Шоу пройдет около кибер-кафе, где работает андроид Дуняша, ставшая символом парка. Битву роботов устроят в рамках экологического фестиваля. «Парк Горького превратится в веселую ферму! Приглашаем вас на экологический фестиваль „Сеновал“. В программе Битва Роботов у кибер-кафе „Дуняша“», — сообщается в telegram-канале парка. Кроме этого, гостей ждут игровые площадки и мастер-классы, лекции для детей и взрослых о природе, экоквест и концерт. Фестиваль стартует 14 октября в 13:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...