Андроид Дуняша устроит битву роботов в пермском парке Горького

Дуняша продает в парке Горького мороженое
Битва роботов состоится в пермском парке развлечений имени Горького. Шоу пройдет около кибер-кафе, где работает андроид Дуняша, ставшая символом парка. Битву роботов устроят в рамках экологического фестиваля.
«Парк Горького превратится в веселую ферму! Приглашаем вас на экологический фестиваль „Сеновал“. В программе Битва Роботов у кибер-кафе „Дуняша“», — сообщается в telegram-канале парка.
Кроме этого, гостей ждут игровые площадки и мастер-классы, лекции для детей и взрослых о природе, экоквест и концерт. Фестиваль стартует 14 октября в 13:00.
