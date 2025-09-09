09 сентября 2025

Новая остановка «шоссе Космонавтов» появилась на автобусных маршрутах в Перми

Через комплекс пролегают семь маршрутов общественного транспорта
Через комплекс пролегают семь маршрутов общественного транспорта Фото:

В Перми с 10 сентября на автобусных маршрутах появилась остановка на шоссе Космонавтов с точно таким же названием. Об этом сообщила городская мэрия.

«С 10 сентября на шоссе Космонавтов вводится новый одноименный остановочный пункт для городских автобусных маршрутов №3, 19, 30, 36, 55, 59 и 72. Комплекс расположен на пересечении с улицей Крисанова», — написано на сайте пермской администрации.

В дальнейшем остановка обеспечит пассажирам комфортную пересадку на трамвайные маршруты, направляющиеся в Индустриальный район. Также с 10 сентября вступают в силу изменения в графике движения автобусов маршрута №80 в будние дни. С 11 сентября корректировки также затронут маршруты №38 и №77. Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальное расписание движения транспорта.

