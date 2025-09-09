09 сентября 2025

Пермский край занимает 4-е место в РФ по популярности онлайн-голосования на выборах

Пермь занимает 4-е место в РФ по популярности онлайн-голосования на выборах
Рост заявок на ДЭГ связан с удобством этой формы волеизъявления
Рост заявок на ДЭГ связан с удобством этой формы волеизъявления

Минцифры РФ опубликовало рейтинг регионов по числу заявок избирателей на дистанционное голосование на выборах. На четвертом месте — Пермский край. Информация размещена на сайте ведомства.

«В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ: Ростовская область, Свердловская область, Чувашия, Пермский край, Челябинская область», — говорится в сообщении. Прием заявок на ДЭГ завершился в Прикамье 8 сентября.

По данным крайизбиркома, дистанционным электронным голосованием решили воспользоваться 174 944 избирателя региона. Это примерно 9% от общего числа людей с правом голоса в Прикамье. Для сравнения в 2024 году, когда проходила масштабная муниципальная кампания, этот показатель составлял 7%.

Еще 19 417 человек подали заявки для голосования на удобном участке через «Мобильный избиратель», а 337 избирателей Пермского края планируют голосовать на одном из 14 экстерриториальных участках в Москве. Ранее URA.RUсообщало, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

