Мужчины из ЯНАО сделали клип, в котором зачитали рэп Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сделали клип, в котором зачитали рэп для женщин к 8 Марта. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Праздничную ленту продолжает музыкальная композиция от новоуренгойских мужчин. Авторы: Сергей Кузнецов, Дмитрий Сон, звук: Данила Степанов, монтаж: Булат Закиров. Любимые наши женщины! Песня для вас! Песня про вас! Талантливо и достойно наших северных прекрасных дам», — написал Воронов в telegram-канале.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уже поздравил прекрасный пол с Международным женским днем. Якушев подчеркнул, что им удается совмещать заботу о близких и самозабвенную отдачу работе.