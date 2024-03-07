07 марта 2024

Жители ЯНАО записали поздравительный рэп к 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, пение, вокал, студия звукозаписи
Мужчины из ЯНАО сделали клип, в котором зачитали рэп Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сделали клип, в котором зачитали рэп для женщин к 8 Марта. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Праздничную ленту продолжает музыкальная композиция от новоуренгойских мужчин. Авторы: Сергей Кузнецов, Дмитрий Сон, звук: Данила Степанов, монтаж: Булат Закиров. Любимые наши женщины! Песня для вас! Песня про вас! Талантливо и достойно наших северных прекрасных дам», — написал Воронов в telegram-канале.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уже поздравил прекрасный пол с Международным женским днем. Якушев подчеркнул, что им удается совмещать заботу о близких и самозабвенную отдачу работе.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сделали клип, в котором зачитали рэп для женщин к 8 Марта. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Праздничную ленту продолжает музыкальная композиция от новоуренгойских мужчин. Авторы: Сергей Кузнецов, Дмитрий Сон, звук: Данила Степанов, монтаж: Булат Закиров. Любимые наши женщины! Песня для вас! Песня про вас! Талантливо и достойно наших северных прекрасных дам», — написал Воронов в telegram-канале. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уже поздравил прекрасный пол с Международным женским днем. Якушев подчеркнул, что им удается совмещать заботу о близких и самозабвенную отдачу работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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