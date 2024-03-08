Полпред УрФО Якушев поздравил женщин с 8 Марта

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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поблагодарил женщин за то, что они делают мир лучше Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем! Каждый год вы согреваете этот день своими улыбками. Наполняете его добром и нежностью. Вдохновляете нас на новые свершения и поступки. На вашей созидательной энергии, на ваших знаниях, профессионализме и трудолюбии держатся целые отрасли», — говорится в поздравлении.

Якушев подчеркнул, что женщинам удается совмещать заботу о близких и самозабвенную отдачу работе. Полпред особо отметил тех женщин, которые защищают страну на передовой: оказывают гуманитарную помощь, трудятся на оборонных заводах и ждут своих близких. Он также поблагодарил их за то, что они делают мир лучше.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем! Каждый год вы согреваете этот день своими улыбками. Наполняете его добром и нежностью. Вдохновляете нас на новые свершения и поступки. На вашей созидательной энергии, на ваших знаниях, профессионализме и трудолюбии держатся целые отрасли», — говорится в поздравлении. Якушев подчеркнул, что женщинам удается совмещать заботу о близких и самозабвенную отдачу работе. Полпред особо отметил тех женщин, которые защищают страну на передовой: оказывают гуманитарную помощь, трудятся на оборонных заводах и ждут своих близких. Он также поблагодарил их за то, что они делают мир лучше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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