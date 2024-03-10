10 марта 2024
09 марта 2024

Для тюменцев в дни выборов организуют проезд к избирательным участкам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание транспорта, мужчина с телефоном, телефон в руке
Тоболяки из отдаленных районов смогут доехать до избирательных участков на автобусах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тобольске (Тюменская область) для жителей отдаленных районов организуют проезд к избирательным участкам в дни выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В целях обеспечения избирательного права по голосованию на выборах президента РФ с 15 по 17 марта 2024 года из отдаленных районов города будет организована доставка граждан к участковым избирательным комиссиям и обратно автобусами», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Бесплатный проезд будет осуществляться по маршрутам: Ершовка — УИК №1815 (школа №18, 9-й микрорайон), Дом отдыха, Жуковка — УИК №1846 (улица Ленина 26, школа №1), Панин Бугор — УИК №1838, Дом народного творчества, улица Семакова.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. По предварительным данным, 80% тюменцев планируют принять участие в выборах.

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В Тобольске (Тюменская область) для жителей отдаленных районов организуют проезд к избирательным участкам в дни выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В целях обеспечения избирательного права по голосованию на выборах президента РФ с 15 по 17 марта 2024 года из отдаленных районов города будет организована доставка граждан к участковым избирательным комиссиям и обратно автобусами», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Бесплатный проезд будет осуществляться по маршрутам: Ершовка — УИК №1815 (школа №18, 9-й микрорайон), Дом отдыха, Жуковка — УИК №1846 (улица Ленина 26, школа №1), Панин Бугор — УИК №1838, Дом народного творчества, улица Семакова. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. По предварительным данным, 80% тюменцев планируют принять участие в выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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