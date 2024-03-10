Для тюменцев в дни выборов организуют проезд к избирательным участкам. Фото

11 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Тоболяки из отдаленных районов смогут доехать до избирательных участков на автобусах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Тобольске (Тюменская область) для жителей отдаленных районов организуют проезд к избирательным участкам в дни выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В целях обеспечения избирательного права по голосованию на выборах президента РФ с 15 по 17 марта 2024 года из отдаленных районов города будет организована доставка граждан к участковым избирательным комиссиям и обратно автобусами», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Бесплатный проезд будет осуществляться по маршрутам: Ершовка — УИК №1815 (школа №18, 9-й микрорайон), Дом отдыха, Жуковка — УИК №1846 (улица Ленина 26, школа №1), Панин Бугор — УИК №1838, Дом народного творчества, улица Семакова. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. По предварительным данным, 80% тюменцев планируют принять участие в выборах.

В Тобольске (Тюменская область) для жителей отдаленных районов организуют проезд к избирательным участкам в дни выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В целях обеспечения избирательного права по голосованию на выборах президента РФ с 15 по 17 марта 2024 года из отдаленных районов города будет организована доставка граждан к участковым избирательным комиссиям и обратно автобусами», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Бесплатный проезд будет осуществляться по маршрутам: Ершовка — УИК №1815 (школа №18, 9-й микрорайон), Дом отдыха, Жуковка — УИК №1846 (улица Ленина 26, школа №1), Панин Бугор — УИК №1838, Дом народного творчества, улица Семакова. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. По предварительным данным, 80% тюменцев планируют принять участие в выборах.