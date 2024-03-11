Прокуратура ЯНАО взыскала деньги с двух «дропов»

Прокуратура Надыма (ЯНАО) взыскала по иску с двух «дропов» (подставное лицо, участвующее в схеме мошенничества, предоставляющее свои банковские реквизиты — примечание URA.RU) 17 тысяч рублей в пользу ранее обманутой местной жительницы. Об этом рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«Установлено, что неизвестный, посредством мобильной связи ввел в заблуждение местную жительницу, которая в октябре 2023 года предоставила злоумышленнику коды от личного кабинета оператора мобильной связи. Впоследствии им было проведено четыре транзакции на общую сумму 43 тысячи рублей», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Личности двух владельцев банковских карт, на которые перевели 17 тысяч рублей были установлены.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Исполнения решения контролируется надзорным ведомством.
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