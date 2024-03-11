11 марта 2024

Инстасамка готовится сдавать ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица окончила девять классов Фото:

Уроженка Тобольска (Тюменская область) певица Instasamka (Дарья Зотеева) готовится сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Видео об этом она опубликовала в своих социальны сетях.

«Настроение на 2024 год: собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — сообщается в видео Instasamka. Певица окончила девять классов.

Ранее URA.RU писало, что артистка отменила концерты в городах России по своей инициативе. Она рассказала, что недовольна форматом сольных шоу, поэтому к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект.

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Уроженка Тобольска (Тюменская область) певица Instasamka (Дарья Зотеева) готовится сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Видео об этом она опубликовала в своих социальны сетях. «Настроение на 2024 год: собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — сообщается в видео Instasamka. Певица окончила девять классов. Ранее URA.RU писало, что артистка отменила концерты в городах России по своей инициативе. Она рассказала, что недовольна форматом сольных шоу, поэтому к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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