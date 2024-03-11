Инстасамка готовится сдавать ЕГЭ

12 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Певица окончила девять классов Фото: Социальные сети Дарьи Зотеевой Уроженка Тобольска (Тюменская область) певица Instasamka (Дарья Зотеева) готовится сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Видео об этом она опубликовала в своих социальны сетях. «Настроение на 2024 год: собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — сообщается в видео Instasamka. Певица окончила девять классов. Ранее URA.RU писало, что артистка отменила концерты в городах России по своей инициативе. Она рассказала, что недовольна форматом сольных шоу, поэтому к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект.

Уроженка Тобольска (Тюменская область) певица Instasamka (Дарья Зотеева) готовится сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Видео об этом она опубликовала в своих социальны сетях. «Настроение на 2024 год: собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — сообщается в видео Instasamka. Певица окончила девять классов. Ранее URA.RU писало, что артистка отменила концерты в городах России по своей инициативе. Она рассказала, что недовольна форматом сольных шоу, поэтому к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект.