Губернатор Моор поблагодарил биатлониста Гараничева за подаренные эмоции

13 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Александр Моор (снизу справа) поблагодарил Гараничева (средний ряд справа) за прошлые победы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области обратился к биатлонисту тюменской сборной Евгению Гараничеву и поблагодарил спортсмена за эмоции, которые он дарил зрителям во время своих выступлений. Об этом Александр Моор написал в своем telegram-канале. Ранее Гараничев объявил о завершении карьеры. «Евгений, хорошо помню твою бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Сочи в 2014-м. Когда вся страна и Тюменская область болели за тебя в индивидуальной гонке. Сколько эмоций ты подарил нам на домашнем Чемпионате Европы в 2016 году. Два золота и серебро для нашей сборной! Это было незабываемо», — написал губернатор в своем telegram-канале. Александр Моор поблагодарил призера Олимпийского Игр за верность спорту. Ранее URA.RU писало, что участник сборной Тюменской области Евгений Гараничев объявил, что завершает свою карьеру. Одной из причин он назвал проблемы со здоровьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области обратился к биатлонисту тюменской сборной Евгению Гараничеву и поблагодарил спортсмена за эмоции, которые он дарил зрителям во время своих выступлений. Об этом Александр Моор написал в своем telegram-канале. Ранее Гараничев объявил о завершении карьеры. «Евгений, хорошо помню твою бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Сочи в 2014-м. Когда вся страна и Тюменская область болели за тебя в индивидуальной гонке. Сколько эмоций ты подарил нам на домашнем Чемпионате Европы в 2016 году. Два золота и серебро для нашей сборной! Это было незабываемо», — написал губернатор в своем telegram-канале. Александр Моор поблагодарил призера Олимпийского Игр за верность спорту. Ранее URA.RU писало, что участник сборной Тюменской области Евгений Гараничев объявил, что завершает свою карьеру. Одной из причин он назвал проблемы со здоровьем.