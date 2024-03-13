13 марта 2024

Скончался экс-председатель окружного собрания депутатов ЯНАО

Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, возложение венка, триколор, герб россии, патриотизм, память, мемориал
Умер политик, возглавлявший собрание народных депутатов ЯНАО в 1990-е годы Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина, который в 1990-е годы был председателем совета народных депутатов Ямала и возражал против переноса окружной столицы из Салехарда. Соболезнования губернатора передает пресс-служба администрации окружного правительства.

«Выдающийся человек. Он внес большой вклад в становление Ямала, как самостоятельного субъекта. Имя Александра Ивановича навсегда вписано в историю региона. Это настоящий патриот, всегда отстаивавший интересы округа и его жителей. Помним. Скорбим», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО в официальном сообщении.

По данным издания «Полярный круг», Александр Кузин выступил против предложения о переносе столицы округа из Салехарда в Новый Уренгой, о чем говорили народные депутаты. Дискуссия развернулась в 1993 году. Кузин возглавил специальную комиссию по изучению данного вопроса и обосновал, что Салехард должен оставаться столицей ЯНАО, в 1994 году этот статус был закреплен за городом окончательно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина, который в 1990-е годы был председателем совета народных депутатов Ямала и возражал против переноса окружной столицы из Салехарда. Соболезнования губернатора передает пресс-служба администрации окружного правительства. «Выдающийся человек. Он внес большой вклад в становление Ямала, как самостоятельного субъекта. Имя Александра Ивановича навсегда вписано в историю региона. Это настоящий патриот, всегда отстаивавший интересы округа и его жителей. Помним. Скорбим», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО в официальном сообщении. По данным издания «Полярный круг», Александр Кузин выступил против предложения о переносе столицы округа из Салехарда в Новый Уренгой, о чем говорили народные депутаты. Дискуссия развернулась в 1993 году. Кузин возглавил специальную комиссию по изучению данного вопроса и обосновал, что Салехард должен оставаться столицей ЯНАО, в 1994 году этот статус был закреплен за городом окончательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...