Скончался экс-председатель окружного собрания депутатов ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина, который в 1990-е годы был председателем совета народных депутатов Ямала и возражал против переноса окружной столицы из Салехарда. Соболезнования губернатора передает пресс-служба администрации окружного правительства.
«Выдающийся человек. Он внес большой вклад в становление Ямала, как самостоятельного субъекта. Имя Александра Ивановича навсегда вписано в историю региона. Это настоящий патриот, всегда отстаивавший интересы округа и его жителей. Помним. Скорбим», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО в официальном сообщении.
По данным издания «Полярный круг», Александр Кузин выступил против предложения о переносе столицы округа из Салехарда в Новый Уренгой, о чем говорили народные депутаты. Дискуссия развернулась в 1993 году. Кузин возглавил специальную комиссию по изучению данного вопроса и обосновал, что Салехард должен оставаться столицей ЯНАО, в 1994 году этот статус был закреплен за городом окончательно.
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