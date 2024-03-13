Скончался экс-председатель окружного собрания депутатов ЯНАО

Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина

14 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Умер политик, возглавлявший собрание народных депутатов ЯНАО в 1990-е годы Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина, который в 1990-е годы был председателем совета народных депутатов Ямала и возражал против переноса окружной столицы из Салехарда. Соболезнования губернатора передает пресс-служба администрации окружного правительства. «Выдающийся человек. Он внес большой вклад в становление Ямала, как самостоятельного субъекта. Имя Александра Ивановича навсегда вписано в историю региона. Это настоящий патриот, всегда отстаивавший интересы округа и его жителей. Помним. Скорбим», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО в официальном сообщении. По данным издания «Полярный круг», Александр Кузин выступил против предложения о переносе столицы округа из Салехарда в Новый Уренгой, о чем говорили народные депутаты. Дискуссия развернулась в 1993 году. Кузин возглавил специальную комиссию по изучению данного вопроса и обосновал, что Салехард должен оставаться столицей ЯНАО, в 1994 году этот статус был закреплен за городом окончательно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кузина, который в 1990-е годы был председателем совета народных депутатов Ямала и возражал против переноса окружной столицы из Салехарда. Соболезнования губернатора передает пресс-служба администрации окружного правительства. «Выдающийся человек. Он внес большой вклад в становление Ямала, как самостоятельного субъекта. Имя Александра Ивановича навсегда вписано в историю региона. Это настоящий патриот, всегда отстаивавший интересы округа и его жителей. Помним. Скорбим», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО в официальном сообщении. По данным издания «Полярный круг», Александр Кузин выступил против предложения о переносе столицы округа из Салехарда в Новый Уренгой, о чем говорили народные депутаты. Дискуссия развернулась в 1993 году. Кузин возглавил специальную комиссию по изучению данного вопроса и обосновал, что Салехард должен оставаться столицей ЯНАО, в 1994 году этот статус был закреплен за городом окончательно.