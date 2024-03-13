В тюменском районе собаки загрызли кур и запугали жителей

14 марта 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

По словам жителей, собаки загрызли кошек, гусей, кур и петухов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей микрорайона Славянский терроризируют бродячие собаки. Об этом URA.RU рассказали местные. По их словам, агрессивные собаки запугали детей и взрослых, а также загрызли несколько десятков домашних животных. «Уже более двух лет нас терроризируют собаки, сейчас их десять. У меня загрызли десять кур, два петуха и гуся. И у многих также. Люди боятся выходить без оружия на улицу. У кого-то баллончики, ультразвук, ножи и т. д. Но это не поможет против стаи. Дети боятся ходить в школу», — рассказал агентству местный житель. Как отмечают тюменцы, каждый год собак становится больше. Родители сопровождают детей в учреждения, так как были случаи нападения животных на школьников. Отловом бездомных животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». В их адрес направлен запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей микрорайона Славянский терроризируют бродячие собаки. Об этом URA.RU рассказали местные. По их словам, агрессивные собаки запугали детей и взрослых, а также загрызли несколько десятков домашних животных. «Уже более двух лет нас терроризируют собаки, сейчас их десять. У меня загрызли десять кур, два петуха и гуся. И у многих также. Люди боятся выходить без оружия на улицу. У кого-то баллончики, ультразвук, ножи и т. д. Но это не поможет против стаи. Дети боятся ходить в школу», — рассказал агентству местный житель. Как отмечают тюменцы, каждый год собак становится больше. Родители сопровождают детей в учреждения, так как были случаи нападения животных на школьников. Отловом бездомных животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». В их адрес направлен запрос.