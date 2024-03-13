13 марта 2024

В тюменском районе собаки загрызли кур и запугали жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бродячие собаки. Челябинск, собаки, бродячие собаки, дворняги, бродячие животные, бездомные собаки
По словам жителей, собаки загрызли кошек, гусей, кур и петухов Фото:

Жителей микрорайона Славянский терроризируют бродячие собаки. Об этом URA.RU рассказали местные. По их словам, агрессивные собаки запугали детей и взрослых, а также загрызли несколько десятков домашних животных.

«Уже более двух лет нас терроризируют собаки, сейчас их десять. У меня загрызли десять кур, два петуха и гуся. И у многих также. Люди боятся выходить без оружия на улицу. У кого-то баллончики, ультразвук, ножи и т. д. Но это не поможет против стаи. Дети боятся ходить в школу», — рассказал агентству местный житель.

Как отмечают тюменцы, каждый год собак становится больше. Родители сопровождают детей в учреждения, так как были случаи нападения животных на школьников.

Отловом бездомных животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». В их адрес направлен запрос.

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Жителей микрорайона Славянский терроризируют бродячие собаки. Об этом URA.RU рассказали местные. По их словам, агрессивные собаки запугали детей и взрослых, а также загрызли несколько десятков домашних животных. «Уже более двух лет нас терроризируют собаки, сейчас их десять. У меня загрызли десять кур, два петуха и гуся. И у многих также. Люди боятся выходить без оружия на улицу. У кого-то баллончики, ультразвук, ножи и т. д. Но это не поможет против стаи. Дети боятся ходить в школу», — рассказал агентству местный житель. Как отмечают тюменцы, каждый год собак становится больше. Родители сопровождают детей в учреждения, так как были случаи нападения животных на школьников. Отловом бездомных животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». В их адрес направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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