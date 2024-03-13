13 марта 2024

Жители Тюмени не могут купить доллары

В тюменских банках возникли проблемы с наличием валюты
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Курган, паспорт, валюта, паспорт рф, купюры, деньги, доллары
Купить валюту удается только после посещения нескольких банков Фото:

Жители Тюмени не могут купить доллары. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «АиФ Тюмень».

«В банках Тюмени возникли проблемы с покупкой долларов. Как рассказал tmn.aif.ru житель областной столицы, приобрести валюту удалось только в четвертом банке», — говорится в сообщении.

Как сообщила изданию экономист Алена Габудина, проблемы возникли не из-за негласных ограничений. «Сейчас у самих банков не хватает валюты. Ее может не быть сразу в нескольких офисах одного банка», — пояснила «АиФ Тюмень» Габудина.

Она также отметила, что валюту во многие банки стали завозить реже и в меньшем объеме. Некоторые банки регулярно оповещают своих клиентов о временной приостановке продажи долларов или евро.

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Жители Тюмени не могут купить доллары. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «АиФ Тюмень». «В банках Тюмени возникли проблемы с покупкой долларов. Как рассказал tmn.aif.ru житель областной столицы, приобрести валюту удалось только в четвертом банке», — говорится в сообщении. Как сообщила изданию экономист Алена Габудина, проблемы возникли не из-за негласных ограничений. «Сейчас у самих банков не хватает валюты. Ее может не быть сразу в нескольких офисах одного банка», — пояснила «АиФ Тюмень» Габудина. Она также отметила, что валюту во многие банки стали завозить реже и в меньшем объеме. Некоторые банки регулярно оповещают своих клиентов о временной приостановке продажи долларов или евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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