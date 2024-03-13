Жители Тюмени не могут купить доллары. Об этом со ссылкой на собственные источники
«В банках Тюмени возникли проблемы с покупкой долларов. Как рассказал tmn.aif.ru житель областной столицы, приобрести валюту удалось только в четвертом банке», — говорится в сообщении.
Как сообщила изданию экономист Алена Габудина, проблемы возникли не из-за негласных ограничений. «Сейчас у самих банков не хватает валюты. Ее может не быть сразу в нескольких офисах одного банка», — пояснила «АиФ Тюмень» Габудина.
Она также отметила, что валюту во многие банки стали завозить реже и в меньшем объеме. Некоторые банки регулярно оповещают своих клиентов о временной приостановке продажи долларов или евро.
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